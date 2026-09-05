الألماس والكريستال والذهب.. فنون تستلهم الخيل والتراث في "أبوظبي للصيد والفروسية"

أبوظبي في 5 سبتمبر/ وام / يسلط معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، المقام تحت شعار "تراثنا.. عزنا وفخرنا"، الضوء على التراث العربي والإماراتي، ومكانة الخيل العربي في ثقافة الفروسية، من خلال مشاركات تجمع بين الأصالة والفنون والصناعات الحديثة، بينها تجربة بولندية تستلهم أحد أبرز الخيول العربية الأصيلة، وأعمال فنية إماراتية تجسد رموز الهوية الوطنية والبيئة المحلية.

واستعرضت شركة "كارلكس" البولندية، المتخصصة في تعديل سيارات "G-Wagon"، سيارتها الاستثنائية "Carlex One of One Stallion – G-Stallion"، التي تمثل ثمرة مشروع فني وحرفي فريد يجمع بين الفخامة ودقة الصناعة اليدوية واستلهام إرث الخيل العربي.

وقال محمد أكرم، مدير المبيعات في "كارلكس"، في تصريح لـ"وام" إن "G-Stallion" تعد سيارة فريدة من نوعها عالمياً، وتحمل مفهوم "One of One"، أي أنها صنعت كنسخة واحدة فقط، نظراً إلى طبيعة العمل اليدوي الفريد في تفاصيل تصنيعها وتشكيلها، موضحاً أن عملية تحويلها إلى تحفة فنية بدأت منذ شرائها، وشملت طلاءها بتقنية تعتمد على غبار الألماس الحقيقي، إلى جانب تصميم وتنفيذ سقفها الذي استغرق نحو 3 آلاف ساعة من الحرفية اليدوية.

وأضاف أن تصميم "Stallion" يستمد إلهامه من الحصان العربي الأصيل "Pogrom"، أحد أبرز الخيول المرتبطة بمزرعة "Janów Podlaski" العريقة في بولندا، حيث تحولت ملامحه وحركته وعضلاته إلى مصدر إلهام للتصميم والنقوش التي تزين سقف السيارة، فيما شكلت الرسومات الأولية للحصان أساساً للنقش البارز الذي ظهر لاحقاً على السقف.

وأشار إلى أن السقف بدأ كلوح مسطح من الألومنيوم، خضع للتشكيل اليدوي باستخدام أدوات تقليدية وقوالب خشبية، ثم نفذت تفاصيله ونقوشه بدقة، ليصبح قطعة فنية قائمة بذاتها ومحور التصميم الخارجي للسيارة، فيما عززت الشركة ثيمة الفروسية والخيل العربي في المقصورة الداخلية باستخدام جلد السروج الفاخر وتفاصيل مصنوعة يدوياً، لتشكل امتداداً بصرياً وحرفياً للتصميم الخارجي.

وقالت ماجدة الجراح، فنانة إماراتية متخصصة في فن الكريستال بتقنية التناثر لتكوين الظلال، لـ"وام"، إن "وسام المؤسس" يمثل منظومة فنية متكاملة تستلهم إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وطعمت تفاصيلها بالذهب، بما يعكس حضور الرمزية الوطنية في كل جزئية من العمل، مشيرة إلى استخدامها حبيبات كريستال بثلاثة أحجام خضعت للتضليع اليدوي بالتعاون مع مصنع اليمامة.

وأشارت إلى أن العمل يشتمل على كتيب تعريفي يتضمن زوايا مرتبطة باسم "زايد"، ويوضح مختلف عناصر العمل ودلالاته ومضامينه باللغتين العربية والإنجليزية، بما يتيح للمتلقي التعرف إلى تفاصيله ورموزه بصورة متكاملة.

واستندت الجراح في عدد من أعمالها إلى مفردات مستمدة من البيئة الإماراتية وموروثها الثقافي، إذ وظفت جذور النخلة المتأصلة في الأرض دلالة على الأصالة والشموخ والفخامة، وترجمة فنية لعمق الصلة بالهوية والتراث الإماراتي، كما شكلت جذع النخلة عبر تدرجات متعددة لأحجام حبيبات الكريستال، وأبرزت ثمار الرطب ضمن التكوين الفني.

وأوضحت أنها تعمدت إظهار الرطب بدرجات مختلفة من النضج لإبراز التنوع الطبيعي في مراحل نمو الثمرة، وإظهار التفاصيل الدقيقة التي تميز الشجرة وثمارها وتعزز حضورها كأحد الرموز المتجذرة في البيئة الإماراتية.