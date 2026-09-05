حمدان بن محمد بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الـ23

أبوظبي في 5 سبتمبر/وام/ زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي تُقام فعاليات دورته الـ23 في مركز "أدنيك" أبوظبي، تحت شعار "تراثنا عزنا وفخرنا"، بتنظيم من مجموعة "أدنيك"، وبشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات.

وقام سموّه بجولة في المعرض شملت عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية، حيث اطَّلع على أحدث الابتكارات والمعدات والتجهيزات التي تُقدِّمها الجهات والمؤسسات المشاركة في مجالات الصقارة والصيد والفروسية والتخييم والأنشطة الخارجية وغيرها من التجارب والفعاليات التراثية.

وأكَّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال هذه الزيارة، أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يواصل ترسيخ مكانته كمنصة لإبراز مختلف جوانب الموروث الإماراتي الأصيل والتعريف به على المستويين المحلي والعالمي.

كما أشاد سموّه بالفعاليات والمبادرات التي يحتضنها المعرض في دورته لهذا العام، مؤكِّداً دورها في نقل العادات والتقاليد والممارسات التراثية إلى الأجيال الناشئة، وترسيخ اعتزازها وافتخارها بالموروث الوطني، من خلال تنظيم أنشطة متنوّعة، واستعراض ابتكارات تجمع بين الأصالة والحداثة، وتقديم تجارب تفاعلية تُعرِّف الأجيال بتاريخ وثقافة الأجداد.

وتشهد الدورة الـ23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، التي تُعد الأكبر في تاريخ المعرض منذ انطلاقه عام 2003، مشاركة واسعة من شركات رائدة ومؤسسات متخصصة وعلامات تجارية محلية وعالمية من 71 دولة ضمن 15 قطاعاً متنوّعاً، من أبرزها الصقارة والفروسية وسياحة الصيد والسفاري والفنون والحرف اليدوية والمحافظة على البيئة والتراث الثقافي، ما يُرسِّخ مكانة المعرض كوجهة دولية بارزة تسهم في صون الموروث الثقافي الإماراتي واستدامته، وتدعم جهود التعريف به على المستويين المحلي والعالمي.