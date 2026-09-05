"أبوظبي للصقارين" يوقع اتفاقية رعاية مع "محمية المرزوم" بمعرض الصيد والفروسية

أبوظبي في 5 سبتمبر/ وام/ أعلن نادي أبوظبي للصقارين توقيع اتفاقية رعاية مع "محمية المرزوم"، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026.

وقّع الاتفاقية بمقر المعرض اليوم سلطان المحمود مدير النادي العضو المنتدب، وأحمد بن هياي المنصوري مدير محمية المرزوم للصيد.

وأوضح النادي في بيان له أن المحمية ستصبح الراعي الرسمي لبرنامج "صقار أبوظبي" للموسم الجديد 2026-2027.

وقال المحمود إن الاتفاقية ستسهم في دعم انتشار رياضة الصقارة، وتعزيز حضورها، وترسيخ قيمها لدى الأجيال القادمة، بما يسهم في استدامة هذا الموروث العريق، ودعم نجاح مبادرة صقار أبوظبي للموسم المقبل، نظرا لما تتمتع به المحمية من تجارب رائدة في استقبال الزيارات الميدانية للمدارس والطلبة.

وأوضح أن المحمية تمثل نموذجاً بارزاً لجهود دولة الإمارات في صون التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية الطبيعية، وتعزيز الوعي البيئي، وترسيخ التعايش المتوازن بين الإنسان والطبيعة، والاستفادة من التجارب العملية والميدانية.

بدوره أوضح المنصوري أهمية التعاون مع نادي أبوظبي للصقارين لدعم مبادراته الرائدة في بناء مجتمع مثقف ورياضي محافظ على تراثه وقيمه الأصيلة، وجذب طلبة المدارس الى رياضة الصيد بالصقور، وتنظيم زيارات ميدانية للمحمية، وغرس قيم رياضة الآباء والأجداد في نفوسهم.

وأكد حرص المحمية على وضع الترتيبات كافة لدعم نجاح برامج النادي ومبادراته المتنوعة، وتوفير جميع المتطلبات التي تعزز شغف الطلبة من الفئات العمرية المختلفة بهذه الرياضة التراثية، من خلال التدريب العملي والرحلات.