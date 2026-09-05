الإمارات تحافظ على صدارة الترتيب العام في اليوم الـ2 لبطولة آسيا القارية للجوجيتسو

أبوظبي في 5 سبتمبر/ وام/ شهد اليوم الثاني من منافسات بطولة آسيا القارية للجوجيتسو 2026، المقامة في مبادلة أرينا بأبوظبي، مشاركة نحو ألف طفل من فئات الأطفال والبراعم والناشئين، وسط حضور جماهيري لافت وأجواء تنافسية، ضمن البطولة التي تستقطب أكثر من 2000 لاعب ولاعبة يمثلون 90 دولة وتختتم غدا برعاية مجموعة «إيدج».

وشهدت منافسات اليوم حضور عدد من المسؤولين والشخصيات، من بينهم سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الامارات للجوجيتسو والفنون القتالية المحتلطة، وسعادة ميرة سلطان السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة مريم مسلم المزروعي، مدير إدارة خدمة المجتمع في مؤسسة التنمية الأسرية، وسعادة أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز لدى مجموعة «إيدج»، وعائشة الزعابي مستشار مدير عام دائرة صحة أبوظبي، وفهد علي الشامسي أمين عام إتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وطارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو والذين شاركوا في تتويج الفائزين وتسليم الميداليات.

وتصدرت دولة الإمارات ترتيب الدول في منافسات البطولة برصيد 378700 نقطة، تلتها البرازيل في المركز الثاني برصيد 98800 نقطة، والكويت ثالثة برصيد 88140 نقطة.

وعلى صعيد الأكاديميات، تصدرت «كوماندو جروب» الترتيب برصيد 84750 نقطة، وجاءت «أدما إنترناشيونال» في المركز الثاني برصيد 48030 نقطة، فيما حلت «M.O.D UAE» ثالثة برصيد 43330 نقطة.

وقالت سعادة مريم مسلم المزروعي، مدير إدارة خدمة المجتمع في مؤسسة التنمية الأسرية، إن المستوى التنظيمي المتميز للبطولة يعكس الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها أبوظبي في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، مشيدة بالأجواء التي تجمع الرياضيين والأسر والجماهير من مختلف دول العالم في بيئة رياضية وثقافية متكاملة.

وقالت: «يسعدنا أن نشاهد هذا الحضور البارز للمرأة الإماراتية في البطولة، سواء من خلال الأمهات اللاتي يساندن أبناءهن وبناتهن ويشجعنهم على ممارسة الرياضة، أو من خلال اللاعبات من فئة الفتيات اللاتي يقدمن مستويات متميزة على بساط المنافسات.. وهذا الحضور يجسد ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من تمكين ومشاركة فاعلة في القطاع الرياضي، إلى جانب مختلف القطاعات، وقدرتها على التميز والقيادة وصناعة الإنجازات».

وأشارت إلى أن البطولة تتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية، وهي مناسبة للاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به، معربة عن بالغ الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على دعم سموها المتواصل للمرأة الإماراتية، وتمكينها من أداء دورها شريكا أساسيا في مسيرة التنمية والتقدم.

وتضمنت الفعاليات المصاحبة للبطولة خيمة تراثية وثقافية إماراتية استعرضت مجموعة من الحرف والممارسات والموروثات الشعبية الإماراتية على أيدي نساء إماراتيات، في خطوة تهدف إلى تعريف زوار البطولة من مختلف الجنسيات بجوانب من الهوية والثقافة الإماراتية.

وشهدت الخيمة إقبالاً وتفاعلاً من الجماهير الإماراتية والدولية، بما أتاح للزوار التعرف عن قرب إلى جانب من التراث الإماراتي ودور المرأة في المحافظة عليه ونقله إلى الأجيال الجديدة، وعكس في الوقت ذاته البعد الثقافي والمجتمعي المصاحب للحدث الرياضي.

وبالتزامن مع احتفاء دولة الإمارات بـ”يوم المرأة الإماراتية”، برز الحضور الفاعل للمرأة اليوم، سواء من خلال دور الأمهات في دعم الجيل الجديد من اللاعبين، أو عبر مساهمة المتطوعات في إنجاح الحدث.

وقالت كلثم البلوشي، زوجة أحد اللاعبين وأم لخمسة أطفال يمارسون رياضة الجوجيتسو، إن دور الأم يبدأ قبل البطولة بوقت طويل من خلال متابعة التدريبات وتنظيم وقت الأبناء وتشجيعهم على الاستمرار، مؤكدة أنها تحرص دائماً على تعليمهم أن النتيجة جزء من التجربة، وأن الأهم هو التطور والتعلم من كل نزال.

وأضافت أن رياضة الجوجيتسو أسهمت في تعزيز الالتزام والثقة بالنفس وتحمل المسؤولية لدى أبنائها، معتبرة أن ذلك يمثل المكسب الحقيقي.

وأكدت حسناء علي المنصوري، المتطوعة في فريق “أوس” التطوعي، أن مشاركتها في البطولة تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، إذ تعكس قدرة المرأة على الإسهام في نجاح الفعاليات الرياضية من مواقع مختلفة.

وأوضحت أن العمل التطوعي يكتسب أهمية مضاعفة في يوم مخصص لمنافسات الأطفال، من خلال مساندة الأسر وتقديم الدعم للمشاركين.

وأضافت أن مشاركة المرأة الإماراتية في العمل التطوعي الرياضي تجسد حرصها على خدمة المجتمع، واكتساب الخبرات.

وتستمر منافسات بطولة آسيا القارية للجوجيتسو حتى مساء غد الأحد، ضمن أجندة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو( AJP)، التي تستهدف توسيع قاعدة ممارسة اللعبة وتعزيز حضورها عالمياً وإتاحة المزيد من الفرص للاعبين من مختلف الفئات والمستويات للتنافس وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية.