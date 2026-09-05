منتخب الشاطئية يترقب قرعة كأس آسيا في تايلاند الخميس المقبل

كوالالمبور في 5 سبتمبر/وام/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم إجراء قرعة النسخة المقبلة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، الخميس المقبل في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ومن المقرر أن تقام البطولة في تلايلاند خلال الفترة من 18 إلى 28 نوفمبر المقبل.

وتم توزيع المنتخبات الـ12 المشاركة على أربعة مستويات في القرعة، وفق نظام نقاط يستند إلى ترتيبها النهائي في النسخ الثلاث الأخيرة، حيث جاء منتخب تايلاند المضيف على رأس التصنيف، ومعه منتخبا ايران، وعمان.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث.. ويترقب منتخب الشاطئية القرعة .