خليفة بن طحنون بن محمد وسعيد بن حمدان بن محمد يحضران حفل استقبال بمناسبة أفراح المهيري

العين، في 5 سبتمبر/وام/ حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان حفل استقبال أقامه محمد مبارك سعيد المهيري، وعوض مبارك سعيد المهيري، بمناسبة زفاف نجليهما، سلطان محمد مبارك سعيد المهيري إلى كريمة عتيق محمد جمعه المهيري، ومحمد عوض مبارك سعيد المهيري إلى كريمة فرج راشد فرج المهيري.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان والشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنيين لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في قاعة أفراح سويحان بمنطقة العين، الشيخ حمدان بن نهيان بن حمدان

آل نهيان، ومعالي سلطان بن راشد الشامسي، مستشار في ديوان الرئاسة، وسعادة خلفان سلطان حضيرم الكتبي، وعددٌ من المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوين والمهنئين.