محمد بن حمدان بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة أفراح المهيري

العين في 5 سبتمبر/وام/ حضر معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، حفل استقبال أقامه محمد مبارك سعيد المهيري، وعوض مبارك سعيد المهيري، بمناسبة زفاف نجليهما، سلطان محمد مبارك سعيد المهيري إلى كريمة عتيق محمد جمعه المهيري، ومحمد عوض مبارك سعيد المهيري إلى كريمة فرج راشد فرج المهيري.

وأعرب معاليه عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في قاعة أفراح سويحان بمنطقة العين، عددٌ من المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوين والمهنئين.