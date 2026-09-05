برعاية ولي عهد رأس الخيمة.. 40 جائزة لدعم مربي النحل تتجاوز قيمتها نصف مليون درهم

رأس الخيمة في 5 سبتمبر/وام/ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الهادفة إلى دعم مواطني الإمارة في مختلف المجالات، وتعزيز استدامة المهن التقليدية والمحافظة على الموروث المحلي، وبرعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة شهد الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، اليوم، ختام (مبادرة دعم مربي النحل لعسل السمر)، وذلك في قاعة البيت متوحد بمنطقة إذن، وسط مشاركة واسعة من مربي النحل، وبجوائز تجاوزت قيمتها الإجمالية نصف مليون درهم.

شملت المبادرة فئتي «عسل نحل الدار» و«المناحل»، بهدف دعم مربي النحل وتشجيعهم على تطوير إنتاجهم والمحافظة على جودة العسل المحلي، بما يسهم في استدامة هذه المهنة المرتبطة بالموروث المحلي.

صاحب حفل الختام معرض لبيع منتجات العسل للمشاركين في المبادرة، أتاح لهم عرض إنتاجهم والتعريف بمنتجاتهم أمام الحضور، بما يسهم في دعم المنتج المحلي وتعزيز حضوره.

وكرّم الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي الفائزين في مختلف فئات المبادرة، التي رصدت 20 جائزة لكل فئة، بإجمالي 40 جائزة.

وحصل صاحب المركز الأول في كل فئة على 25 ألف درهم، فيما نال صاحب المركز الثاني 24 ألفاً و500 درهم.

استندت عملية التقييم إلى معايير دقيقة شملت جودة العسل ونقاءه ومدى مطابقته للمعايير البيئية والإنتاجية المعتمدة، بما يعزز جودة المنتج المحلي ويرسخ أفضل الممارسات لدى مربي النحل.

وأكد الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي أن المبادرة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بدعم المواطنين والمحافظة على المهن التقليدية المرتبطة بتراث المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن تربية النحل وإنتاج العسل المحلي يمثلان جزءاً مهماً من الموروث الذي تحرص رأس الخيمة على استدامته ونقله إلى الأجيال المقبلة.

وقال إن دعم مربي النحل وتشجيعهم على تطوير إنتاجهم يسهمان في استدامة هذه المهنة والارتقاء بجودة المنتج المحلي، مشيداً بما شهدته المبادرة من مشاركة متميزة تجاوزت 140 مشاركاً، عكست حرص المربين على المحافظة على هذا الإرث وتطويره وفق أفضل الممارسات.

من جانبه، قال سعود سلطان بوليلة، رئيس اللجنة المنظمة للمبادرة، إن المبادرة شهدت مشاركة واسعة وتنافساً متميزاً بين مربي النحل، مؤكداً حرص اللجنة على تطبيق معايير دقيقة وشفافة في تقييم المشاركات، بما يضمن جودة العسل المشارك وتحقيق أهداف المبادرة.

وأضاف أن المبادرة تسعى إلى تشجيع مربي النحل على مواصلة تطوير إنتاجهم، إلى جانب توفير مساحة لعرض وتسويق منتجاتهم، بما يدعم استدامة نشاط تربية النحل ويعزز جودة وحضور العسل المحلي.

حضر الحفل الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان البلاد .