فوز الجزيرة وحتا والشارقة في دوري أدنوك للمحترفين

دبي في 5 سبتمبر/ وام/ فاز فريق الجزيرة على شباب الأهلي 3-1 اليوم في استاد راشد بدبي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين ليرفع رصيده إلى النقطة 12، ويتوقف رصيد شباب الأهلي عند 9 نقاط.

وشهدت المباراة تسجيل أسرع هدف هذا الموسم في المسابقة عن طريق جويلهرم لاعب شباب الأهلي في الدقيقة 1:27 من اللقاء.

وفي مباراة ثانية بالجولة ذاتها فاز حتا على بني ياس بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي أقيمت في استاد بني ياس، ليسجل حتا أول انتصاراته هذا الموسم ليضع أول ثلاث نقاط في رصيده، ويظل بني ياس بلا رصيد .

وضمن الجولة ذاتها فاز فريق الشارقة على يونايتد بنتيجة 4-3، في استاد الشارقة ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويتوقف رصيد يونايتد عند 6 نقاط.