برنامج حافل بالعروض التراثية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية" بيومه الـ9

أبوظبي في 5 سبتمبر / وام / واصل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، في يومه التاسع تقديم برنامج حافل بالفعاليات والعروض التراثية والثقافية والتفاعلية، وسط إقبال من الزوار والعائلات وعشاق الصيد والصقارة والفروسية، في دورة تعد الأكبر في تاريخه تستمر فعالياتها حتى 6 سبتمبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي.

يقام المعرض تحت شعار "تراثنا عزنا وفخرنا"، بتنظيم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، وبشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات.

وشهد اليوم التاسع تنوعاً كبيراً في الفعاليات التي جمعت بين الموروث الإماراتي الأصيل والعروض الحية والتجارب التفاعلية. واشتمل البرنامج على مسابقة محاكاة الصيد بالسلوقي العربي، التي أتاحت للجمهور التعرف عن قرب إلى مكانة السلوقي في الموروث الإماراتي وارتباطه التاريخي بثقافة الصيد.

وتواصلت الفعاليات خلال الفترة المسائية بعرض لمحاكاة الصيد بالصقور إلى جانب عرض للخيل العربية الأصيلة، فضلا عن عرض التقاط الأوتاد بما أبرز مهارات الفرسان وجوانب متنوعة من رياضات الفروسية.

وكان لشرطة أبوظبي حضور بارز ضمن فعاليات اليوم التاسع، من خلال مجموعة من العروض التي استقطبت اهتمام الجمهور، وشملت سيناريو أمنياً، وعرضاً لوحدة الخيالة، إلى جانب عروض الفرقة الموسيقية وفرق الكلاب البوليسية K9، لتقدم للزوار جانباً من مهارات وقدرات الوحدات الشرطية المتخصصة.

وفي إطار التنوع الثقافي الذي يميز المعرض، استمتع الجمهور بعرض "البحارة" الذي يستحضر في ساحة الأرينا جانباً أصيلاً من الموروث البحري الإماراتي، وما ارتبط به من عادات وتقاليد شكلت جزءاً من حياة المجتمع، إلى جانب عرض الطبول اليابانية "شوتن تايكو"، الذي أضفى بعداً ثقافياً عالمياً على البرنامج، فيما اختتمت العروض بعرض جديد للسلوقي العربي.

وعلى صعيد الجلسات المعرفية، احتضنت المنطقة التفاعلية و"مجلس التعلم" برنامجاً متنوعاً يعكس دور المعرض منصة دولية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالصقارة وصون الموروث الثقافي.

ويواصل المعرض ترسيخ مكانته منصة عالمية تجمع تحت مظلتها التراث والثقافة والابتكار، وتوفر للزوار تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة والترفيه والعروض الحية والأنشطة التفاعلية، مع إبراز الموروث الإماراتي الأصيل وتعريف الأجيال الجديدة به.

وتختتم غداً فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من المعرض، بعد عشرة أيام من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي جمعت العارضين والخبراء والهواة وعشاق الصيد والفروسية والصقارة من داخل دولة الإمارات وخارجها.