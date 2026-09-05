مانشستر سيتي يفوز على كوفنتري في الدوري الإنجليزي

لندن في 5 سبتمبر/ وام/ واصل فريق مانشستر سيتي انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد فوزه اليوم على كوفنتري سيتي 1-0 خلال المباراة التي أقيمت في ملعب الاتحاد، ضمن الأسبوع الثالث من المسابقة.

ورفع مانشستر سيتي بذلك رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة، وبقي فريق كوفنتري سيتي بلا رصيد وسجل إيرلينج هالاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 26.

وضمن الجولة ذاتها فاز كريستال بالاس على فولهام 3-2، فيما تعادل برينتفورد مع سندرلاند 1-1، وبرايتون مع ليدز يونايتد 1-1، ونوتينجهام فورست مع توتنهام بدون أهداف، وبالنتيجة نفسها تعادل هال سيتي مع أستون فيلا.