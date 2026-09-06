مقتل شخصين وفقدان 10 إثر انهيار طيني في الصين

بكين في 6 سبتمبر/وام/ أسفر انهيار طيني عن مقتل شخصين وفقدان 10 آخرين بمقاطعة سويتشوان في إقليم جيانجشي شرق الصين وإلحاق أضرار بـ 12 منزلا في أعقاب أيام من الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "ساوديل" الاستوائي.

وفي إقليم فوجيان، ذكرت السلطات المحلية أن العديد من السكان مازالوا مفقودين بعد أيام من هطول أمطار غزيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا". ولم يتضح العدد المحدد، لكن انهار أكثر من 100 منزل في بلدة هواتينج في مدينة بوتيتان ، كما أشارت الوكالة إلى أن سدا انهار بعد

ظهر الخميس، مما أدى إلى غمر القرى وحصار السكان.

-خلا-