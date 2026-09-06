مباحثات أمريكية روسية في الكرملين حول مقترحات تسوية النزاع الأوكراني

موسكو وكييف في 6 سبتمبر / وام / استضاف الكرملين مباحثات موسعة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات بين القيادة الروسية والمبعوثين الأمريكيين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، تركزت على بحث مقترحات جديدة لإنهاء النزاع في أوكرانيا ومناقشة مشاريع اقتصادية كبرى متبادلة المنفعة.

وتزامنت هذه التحركات الدبلوماسية مع إقرار وقف متبادل لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام يشمل موسكو وكييف، بهدف تأمين انتقال المبعوثين بأمان إلى العاصمة الأوكرانية اليوم الأحد لعرض الرؤى على القيادة الأوكرانية، في وقت تشهد فيه الجبهات تصعيدا ميدانيا متبادلا بالطائرات المسيرة أسفر عن إصابات وأضرار مادية.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، تأكيده أن المحادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين وويتكوف وكوشنر كانت بناءة وجوهرية، مشيرا إلى أن بوتين شدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع واستعرض تقييمات التقدم الميداني للجيش، مع التأكيد على استمرار الاتصالات الشخصية بين رئيسي الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية.

بدوره، أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن المفاوضين جلبا مقترحات جديدة، في حين أشاد بوتين بالتزام نظيره الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الحرب، معتبرا أن العمل مع المبعوثين مريح.

وعلى الصعيد الميداني، أفادت وكالة "ريا نوفوستي" نقلا عن حاكم مقاطعة روستوف يوري سليوسار، صباح اليوم، بإصابة طفل وتضرر مبنيين سكنيين في مدينة روستوف جراء هجوم أوكراني بطائرة مسيرة، وإجلاء السكان بعد تدمير نحو ثلاثين طائرة مسيرة خلال التصدي لهجوم جوي واسع النطاق ليلا.

وفي المقابل، أوردت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" نقلا عن إيفان فيدوروف، الرئيس المشارك لمجلس الدفاع الإقليمي في زابوروجيا، أن هجوما روسيا بطائرات مسيرة استهدف أحياء سكنية في المدينة الأوكرانية مساء أمس، ما أسفر عن اندلاع حرائق وإصابة ستة أشخاص.

وتأتي هذه التطورات في وقت استبعد فيه كيريلو بودانوف، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، انتهاء القتال قبل ربيع عام 2027، متوقعا المزيد من الغارات الروسية خلال الشتاء، بحسب ما نقلته عنه صحيفة "نيويورك تايمز".

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن وزير الدفاع الأوكراني يوهيني خمارا كشف عن مساع لمناقشة المزيد من المساعدات مع الحلفاء الغربيين قريبا، مشيرا بعد اتصال مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس إلى نقص حاد في الصواريخ الدفاعية وتمويل الجيش.

يترافق ذلك مع التحضير لعقد الاجتماع الأول لتحالف الطائرات المسيرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في بروكسل يوم 11 سبتمبر الجاري، بهدف بناء قدرات شاملة في هذا المجال، وفقا لما نقلته "أوكرينفورم".

-خلا-