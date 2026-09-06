أحمد بن حميد: حميد بن راشد رسخ نهضة عجمان وعزز الثقة باقتصادها

عجمان في 6 سبتمبر / وام / رفع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمناسبة الذكرى الـ 45 لتولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة، مستذكرا بكل فخر وتقدير مسيرة كرّس خلالها سموه جهده وفكره للنهوض بعجمان وتعزيز مكانتها.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، إن صاحب السمو حاكم عجمان قاد الإمارة، على مدى 45 عاماً، برؤية سديدة وعزيمة راسخة، مستلهماً روح الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون، ومؤمناً بأن التقدم يحتاج إلى عمل متواصل، وحسن توظيف للموارد والإمكانات، ومؤسسات قادرة على مواكبة الطموح وصناعة الفرص.

وأضاف أن هذا النهج انعكس على مختلف قطاعات الإمارة ولاسيما القطاعين الاقتصادي والمالي؛ إذ أرسى سموه بيئة عززت الثقة باقتصاد عجمان، وفتحت المجال أمام الاستثمار والخبرات، ومنحت القطاع الخاص دوراً فاعلاً في التنمية، بما وسع قاعدة النشاط الاقتصادي ودعم قدرة الإمارة على مواصلة النمو والتطور.

وأشار إلى أن سموه حرص، في موازاة ذلك، على تهيئة بنية تحتية ومؤسسية متينة تواكب احتياجات التنمية، وتوفر للإنسان وقطاع الأعمال بيئة تساعد على العمل والإبداع والاستثمار مؤكداً أن ما وصلت إليه عجمان اليوم لم يكن وليد مرحلة عابرة، بل حصيلة رؤية بعيدة المدى وعمل متدرج حافظ على استمرارية التنمية ورسّخ الثقة بقدرة الإمارة على التقدم.

وأوضح الشيخ أحمد بن حميد أن سموه أولى بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات اهتماماً كبيراً، إدراكاً منه بأن قوة الاقتصاد واستدامة التنمية ترتبط بكفاءة من يدير الموارد، ويحوّل الإمكانات إلى فرص وإنجازات.

وأكد أن ما تحقق على امتداد هذه السنوات يضع على الجميع مسؤولية صون هذا الإرث وتعزيزه عبر تطوير المؤسسات، وتعزيز كفاءة العمل، والمحافظة على الثقة التي رسّختها عجمان بوصفها إمارة تعرف إمكاناتها وتحسن استثمارها وتتطلع بثبات إلى المستقبل، داعياً الله عز وجل أن يحفظ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويبارك في عمره وعطائه.