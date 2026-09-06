عبدالعزيز بن حميد: الإنسان وصناعة المستقبل في قلب اهتمامات حاكم عجمان على امتداد 45 عاما

عجمان في 6 سبتمر / وام / رفع الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، أسمى آيات التهاني والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمناسبة الذكرى الـ 45 لتولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة، مستذكرا بكل اعتزاز مسيرة حافلة بالعمل والعطاء، كرّس خلالها سموه جهده ووقته وفكره لخدمة إمارة عجمان وأبنائها.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، إن صاحب السمو حاكم عجمان مضى، على امتداد هذه المسيرة، بحكمة وإرادة راسخة في بناء إمارة حديثة، واضعاً الإنسان في مقدمة أولوياته، ومؤمناً بأن التنمية تبدأ به، وأن قيمة ما يتحقق من نهضة تقاس بما تصنعه في حياة الناس واستقرارهم ومستقبلهم.

وأضاف أن الحديث عن منجزات سموه تختصره عجمان اليوم في إمارة نمت وتطورت بثبات، وترسخت فيها دعائم التعليم والصحة والأمن والتنمية، وتقدمت بنيتها التحتية والاقتصادية والاجتماعية، مستندة إلى الاستثمار في الإنسان وتعليمه وتمكينه، وفتح آفاق العمل والإبداع أمامه.

وأشار إلى أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي آمن، منذ البدايات، بالاتحاد وعمل من أجله، وظل بناء الإنسان في صميم رؤيته لمسيرة الوطن، وعلى هذا النهج مضت عجمان جزءاً أصيلاً من نسيج دولة الإمارات، متمسكة بروح الاتحاد وقيمه، وفية لنهج المؤسسين، ومساهمة في مسيرة وطن تتجدد طموحاته وتتسع إنجازاته.

وأوضح الشيخ عبدالعزيز بن حميد أن عجمان عززت، في ظل رؤية سموه، مكانتها الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، وتطورت فيها المشروعات والمرافق والخدمات، مستفيدة من مواردها وإمكاناتها ومتطلعة بثقة إلى المستقبل، مؤكداً أن هذه التنمية لم تنفصل يوماً عن بعدها الاجتماعي والإنساني؛ إذ ظل الإنسان واحتياجاته وجودة حياته في قلب اهتمام سموه، إلى جانب رعاية مختلف فئات المجتمع ومساندة المحتاجين ودعم أعمال الخير.

وأكد أن قرب صاحب السمو حاكم عجمان من الناس يمثل أحد أبرز ملامح هذه المسيرة؛ إذ يتابع سموه العمل، ويتفقد المشروعات والمنشآت، ويصغي إلى أبناء الإمارة، مجسداً في حضوره اليومي معنى المسؤولية، وقيمة العمل، وحرص القائد على أن تبقى شؤون الناس واحتياجاتهم في مقدمة الاهتمامات.

وقال إن 45 عاما رسخت فيها الحكمة مسيرة، وصنع فيها العمل منجزاً، وظل الإنسان غاية التنمية وركيزتها، وهي مسيرة نرى آثارها اليوم في عجمان، ونستمد منها الثقة بمستقبل الإمارة، وبقدرتها على مواصلة التقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي.

واختتم الشيخ عبدالعزيز بن حميد كلمته بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يمد في عمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية والسعادة، ويحفظه ويسدد خطاه، لتواصل عجمان، تحت قيادته الحكيمة، مسيرتها بثقة وثبات.