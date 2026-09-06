راشد بن حميد: عجمان بقيادة حميد بن راشد تواصل نهضتها الشاملة بعزيمة راسخة

عجمان في 6 سبتمبر / وام / أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن إمارة عجمان بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تواصل مسيرة النهضة الشاملة بخطوات ثابتة وعزيمة راسخة، وتساهم في تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بمناسبة مرور 45 عاما على تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، مقاليد الحكم في إمارة عجمان، إن يوم السادس من سبتمبر من كل عام، مناسبة غالية على قلوبنا، وفيها نستلهم حكمة ودراية قائد مُلهم سخَّر حياته لخدمة وطنه وشعبه، وصعد بإمارة عجمان على سلَّم المجد والعزة، ونهض بها على مختلف الأصعدة، إلى أن أصبحت الإمارة بيئة حاضنة ووجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين، والسياح والزوار.

وأضاف : تحلّ علينا الذكرى الـ45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، مقاليد الحكم في إمارة عجمان، حين دخلت الإمارة منذ السادس من سبتمبر عام 1981، حقبة تاريخية جديدة عنوانها النهضة والبناء، وأساسها الحكم الرشيد والرؤية الاستشرافية الثاقبة، إلى أن تبوأت عجمان مكانة ريادية ومرموقة بين مدن العالم في شتى الميادين.

وأشار إلى أن بناء الإنسان ودعمه وتمكينه، ووضعه في قلب كل مشروع نهضوي وتحول حضاري، كان ومازال في مقدمة أولويات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، إيماناً من سموه بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، وأن من الأهمية بمكان الاستثمار في وعيه وطاقاته وإمكاناته، من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، يحرص على متابعة شؤون الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة بمختلف تخصصاتها التعليمية والاقتصادية والخدمية على الدوام، والوقوف على احتياجاتها ودعمها وتمكينها للاستمرار في تقديم خدماتها على أكمل وجه، بما يضمن العيش الكريم والحياة الهانئة لكل من يعيش في إمارة عجمان.

ومضى قائلاً: كما كان سموه ومازال قريباً من أبنائه المواطنين والمسؤولين، يستمع إليهم بودٍّ وتواضع، ويتعرف إلى احتياجاتهم وطموحاتهم، ويتبادل معهم الآراء والأفكار التي من شأنها تعزيز المسيرة التنموية الشاملة للإمارة في مختلف النواحي.