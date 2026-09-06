حميد بن عمار: حميد بن راشد قائد كرس حياته لخدمة الوطن والإنسان

عجمان في 6 سبتمبر / وام / أكد الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي في عجمان، أن الذكرى الـ45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم، تمثل مناسبة وطنية نعتز فيها بمسيرة قائد كرس حياته لخدمة الوطن والإنسان، وأسهم بحكمته ورؤيته في بناء عجمان الحديثة وتعزيزمكانتها ضمن مسيرة الاتحاد المباركة.

وقال الشيخ حميد بن عمار، في كلمة بهذه المناسبة : نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو حاكم عجمان مستذكرين بكل فخر وامتنان ما قدمه سموه طوال الأربعة عقود ونصف العقد من عطاء متواصل وإنجازات راسخة.

وأضاف: منذ تولي سموه مقاليد الحكم في السادس من سبتمبر عام 1981، رسخ نهجاً قيادياً جعل الإنسان محور التنمية وغايتها، فانطلقت عجمان في مسيرة متوازنة شملت التعليم والصحة والاقتصاد والعمران والعمل الحكومي والثقافي والعمل الإنساني، مع المحافظة على هوية الإمارة وقيمها الأصيلة وتراثها العريق.

وأشار إلى أن قرب صاحب السمو حاكم عجمان من المواطنين وحرصه الدائم على الاستماع إليهم وتلمس احتياجاتهم، يجسدان مدرسة فريدة في القيادة تقوم على التوضع والتواصل المباشر وتحويل تطلعات المجتمع إلىمبادرات ومشروعات تحقق جودة الحياة وتصنع مستقبلاً أفضل للأجيال.

وقال إن ما تشهده عجمان اليوم من تقدم وازدهار هو ثمرة رؤية بعيدة المدى أرست مؤسسات فاعلة، وشجعت العلم والمعرفة وعززت التكافل المجتمعي، وهيأت بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار.

واختتم الشيخ حميد بن عمار بالقول: نجدد في هذه المناسبة العهد لصاحب السمو حاكم عجمان على مواصلة العمل بإخلاص ومسؤولية، والإسهام في تحقيق تطلعات سموه لإمارة متقدمة ومستدامة، تنعم بالرخاء والأمن والاستقرار، ونسأل الله تعالى أن يحفظ سموه، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على عجمان ودولة الإمارات نعمة التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.