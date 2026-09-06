راشد بن عمار: حميد بن راشد.. 45 عاما من القيادة الحكيمة والعطاء المتواصل

عجمان في 6 سبتمبر / وام / أكد الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، أن الذكرى الـ45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم، تمثل محطة وطنية مضيئة نستحضر فيها مسيرة قائد حكيم أسس نهضة شاملة، وجعل الإنسان محور التنمية وصناعة المستقبل.

وقال الشيخ راشد بن عمار: نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو حاكم عجمان بهذه المناسبة الغالية التي تجسد خمسة وأربعين عاماً من القيادة الحكيمة والعمل المخلص والعطاء المتواصل.

وأضاف: آمن صاحب السمو حاكم عجمان منذ توليه مقاليد الحكم بأن بناء الإنسان هو الأساس المتين لبناء الأوطان، وأن العلم والمعرفة والمؤسسات القوية هي الطريق إلى التنمية المستدامة، فحظي التعليم والثقافة والعمل الإنساني باهتمام خاص من سموه، بالتوازي مع دعم التنمية الاقتصادية والعمرانية وتطوير العمل الحكومي.

وأوضح أن رؤية صاحب السمو حاكم عجمان تميزت بقدرتها على الموازنة بين التمسك بالهوية والقيم الإماراتية الأصيلة، والانفتاح الواعي على التطور ومتطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن هذا النهج أرسى قاعدة مؤسسية مرنة مكنت الإمارة من مواصلة التقدم، وتبني التقنيات الحديثة، وتسريع التحول الرقمي، والارتقاء بكفاءة الخدمات الحكومية وجودة حياة المجتمع.

وقال إن قرب سموه من المواطنين والمقيمين، ومجالسه المفتوحة وحرصه على متابعة شؤون الناس والوقوف على احتياجاتهم رسخت نموذجاً قيادياً يقوم على التواصل والثقه والمسؤولية، وجعلت من عجمان مجتمعاً متماسكاً ينعم بالأمن والاستقرار والتسامح.

وأكد أن مسيرة التطوير في الإمارة تستند إلى الرؤية التنموية الراسخة لصاحب السمو حاكم عجمان، ومتجهة بثقة نحو مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة، تكون فيه التكنولوجيا أداة لخدمة الإنسان وتعزيز تنافسية الإمارة.

واختتم الشيخ راشد بن عمار بالقول: نجدد العهد لصاحب السمو حاكم عجمان على مواصلة العمل بإخلاص، وتسخير المعرفة والتقنيات الحديثة لخدمة المجتمع وتحقيق رؤية سموه الطموحة، ونسأل الله تعالى أن يحفظ سموه، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على عجمان ودولة الإمارات نعمة الأمن والتقدم والازدهار.