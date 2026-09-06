مدير عام بلدية عجمان: مسيرة الـ45 عاما لحاكم عجمان رسخت نهضة تنموية شاملة

عجمان في 6 سبتمبر / وام / أكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن الذكرى الخامسة والأربعين لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم، تعد مناسبة غالية نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، امتدت على مدى عقود من العمل المخلص والتفاني في خدمة الوطن وأبناء الإمارة.

وقال إن صاحب السمو حاكم عجمان قاد الإمارة بحكمة ورؤية ثاقبة، ورسخ على مدى 45 عاما نهجا تنمويا متكاملا أسهم في تحقيق نهضة شاملة وتطور متواصل في مختلف المجالات، لتواصل عجمان مسيرتها بثبات وطموح نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.

وأوضح مدير عام دائرة البلدية والتخطيط أن ما تشهده عجمان اليوم من تطور هو ثمرة رؤية قيادة جعلت الإنسان محور التنمية، وحرصت على توفير مقومات الحياة الكريمة وجودة الحياة، ودعم مسيرة العمل الحكومي وتطوير الخدمات والبنية التحتية، بما يواكب تطلعات المجتمع ويلبي احتياجاته.

وأشار إلى أن رؤية صاحب السمو حاكم عجمان تشكل دافعا لمواصلة العمل والإنجاز، وترسيخ نهج التميز والابتكار والاستدامة في تطوير الإمارة وخدمة المجتمع، مبينا أن الدائرة تواصل جهودها للمساهمة في تحقيق تطلعات سموه نحو عجمان أكثر ازدهارا واستدامة وجودةً للحياة.

ورفع سعادته، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، سائلا الله العلي القدير أن يديم على سموه الصحة والعافية، وأن تواصل إمارة عجمان، في ظل قيادته الحكيمة، مسيرتها الحافلة بالإنجاز والتقدم والازدهار.