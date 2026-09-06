تأهل زفيريف وجوف وشفيونتيك إلى ثمن نهائي "أمريكا المفتوحة" للتنس

نيويورك في 6 سبتمبر / وام / تواصلت منافسات بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس "أمريكا المفتوحة"، آخر البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، بإقامة مباريات الدور الثالث لفئتي الرجال والسيدات، والتي أسفرت عن تأهل عدد من أبرز المصنفين إلى الدور الرابع، إلى جانب تسجيل عدة مفاجآت في منافسات الفردي.

ففي منافسات الرجال، حجز الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول، مقعده اليوم في الدور الرابع بعد فوزه على التشيلي أليخاندرو تابيلو بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-2 و7-6 و6-2، ليضرب موعداً مع الإيطالي لوتشيانو دارديري في ثمن النهائي.

كما تأهل الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو بعد تغلبه على الأمريكي تايلور فريتز في مباراة من خمس مجموعات، ليودع الأخير البطولة من الدور الثالث، بينما واصل الأمريكي ليرنر تيين مشواره ببلوغه الدور الرابع للمرة الأولى في البطولة.

وفي منافسات السيدات، واصلت الأمريكية كوكو جوف حملة الدفاع عن لقبها بنجاح، بعدما تفوقت على الإسبانية كريستينا بوكشا بمجموعتين دون مقابل، لتتأهل إلى الدور الرابع حيث تواجه مواطنتها إيفا يوفيتش، التي حسمت مواجهة أمريكية-فلبينية مثيرة أمام ألكسندرا إيالا بثلاث مجموعات.

كما بلغت البولندية إيجا شفيونتيك الدور الرابع إثر فوزها على التشيكية ماري بوزكوفا بمجموعتين انتهتا بشوط فاصل، لتواجه الصينية تشينغ تشينوين، التي حققت عودة لافتة أمام الأمريكية ماديسون كيز بعد إنقاذ نقطة لحسم المباراة وتحويل تأخرها في المجموعة الفاصلة إلى فوز.

وواصلت اليابانية نعومي أوساكا مشوارها بفوزها على البلجيكية إليز ميرتنز، فيما تأهلت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بعد تجاوزها الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا، لتلتقي أوساكا في الدور الرابع، كما تأهلت الروسية ميرا أندرييفا والروسية أناستاسيا بوتابوفا إلى الدور ذاته.

وتتواصل منافسات البطولة في نيويورك بمباريات الدور الرابع، مع احتدام المنافسة بين أبرز المصنفين على بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.