رئيس الدولة ونائباه يعزون قادة إقليم كردستان بوفاة الأخ الأكبر للعائلة البارزانية

أبوظبي في 6 سبتمبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تعزية إلى فخامة الرئيس مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة عبد الواحد إبراهيم الشيخ عبد السلام بارزاني، الأخ الأكبر للعائلة البارزانية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان.