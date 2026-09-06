10 لاعبين ولاعبات يمثلون منتخب القوس والسهم في الألعاب الآسيوية

الشارقة في 6 سبتمبر / وام / أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم اعتماد مشاركة 10 لاعبين ولاعبات في منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين، بمدينتي آيتشي وناغويا في اليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر الجاري إلى 4 أكتوبر المقبل.

وأكدت هند الحوسني، الأمين العام للاتحاد، أن منتخبنا الوطني أمام بطولات تنافسية مهمة من أبرزها دورة الألعاب الأولمبية للشباب، بالعاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر المقبلين، والنسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا 2026، بالفجيرة من 15 إلى 22 أكتوبر، وبطولة آسيا للشباب بخورفكان ديسمبر المقبل.

وأشارت الحوسني إلى استمرار الاستعدادات خلال الفترة المقبلة قبل السفر، بعد اختتام برنامج الإعداد بالعاصمة الأوزبكية طشقند مؤخرا بمشاركة 18 لاعباً ولاعبة في فئتي القوس المحدب والقوس المركب، عبر تدريبات فنية وبدنية مكثفة، إلى جانب المشاركة في بطولتين، ومعايشة تدريبية مع المنتخب الأوزبكي.

وأضافت أن المشاركة في الآسياد محطة مهمة، لما توفره من فرصة للاحتكاك، واكتساب الخبرة التنافسية، وتعزيز حضور رياضة القوس والسهم الإماراتية على الساحة الآسيوية، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد في تطوير المنتخبات الوطنية ورفع مستوى الأداء وتحقيق الإنجازات.