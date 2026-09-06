شما بنت محمد تبحث مع فريق "Girl Up" إطلاق مبادرات مبتكرة لتمكين الفتيات

العين في 6 سبتمبر / وام / بحثت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، خلال لقائها في مجلسها بأبوظبي فريق عمل مبادرة "Girl Up"، سبل التعاون المشترك مع مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، بهدف إطلاق مبادرات مبتكرة تمكّن الفتيات وتدعم دورهن القيادي والمجتمعي.

وناقش الجانبان العمل على تطوير نموذج فكري وثقافي إماراتي لتمكين الفتيات، يدمج بين الخبرات العالمية والقيم المحلية لتأسيس شخصية واعية قادرة على تحمل المسؤولية.

واستعرض فريق المبادرة برامجه الموجهة للشابات من سن 13 حتى 24 عاماً، والتي تدعم أهداف التنمية المستدامة عبر مجالات التعليم، والتطوير المهني، والرياضة، والمشاركة المجتمعية.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان أن التمكين الحقيقي للفتاة يبدأ بالبناء الداخلي للوعي والثقة، مشيرة إلى أن القيادة تنبع من إدراك الذات وفهم المجتمع وامتلاك أدوات التأثير.

واختتم اللقاء بالاتفاق على ضرورة استناد أي شراكة مستقبلية إلى أهداف واضحة ومؤشرات قابلة لقياس الأثر، بما يضمن استدامة البرامج وتحويل الفتاة إلى شريكة فاعلة في صناعة المستقبل.