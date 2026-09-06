"فرجان دبي" تختتم نسختها الثالثة من "ثلاجة الفريج"

دبي في 6 سبتمبر / وام / بدعم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وبالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، اختتمت مؤسسة "فرجان دبي" حملة "ثلاجة الفريج" بنسختها الثالثة، التي أطلقتها في 3 يوليو الماضي كما أعلنت عن تحقيق أهدافها بتوزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي.

واستهدفت الحملة المجتمعية الإنسانية، عمال النظافة والبناء، وسائقي توصيل الطلبات، وعمال الزراعة للشوارع والطرق، في مختلف مناطق دبي، للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مثل الجفاف والإجهاد الحراري، وبما يسهم في ترسيخ قيم العطاء والتراحم وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع.

وشهدت الحملة في نسختها الثالثة، مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، حيث ساهمت أكثر من 15 جهة في تحقيق مستهدفات الحملة، عبر مشاركة مسؤوليها وموظفيها في توزيع المياه والمشروبات الباردة على العمال في مواقع عملهم وسكنهم، إضافة إلى المشاركة الفعالة في توفير المستلزمات التي تحتاجها الحملة على مدى شهرين، كما سجلت الحملة 219 مشاركة مجتمعية في 54 منطقة في دبي.

وسجلت حملة "ثلاجة الفريج" في نسختها الثالثة مشاركة 50 متطوعاً، بذلوا جهوداً كبيرة خلال وجودهم الميداني اليومي في مختلف مناطق دبي، لتسهيل وصول المياه والمشروبات الباردة إلى العمال، وتوزيعها عليهم بسرعة وسلاسة.

وقال إبراهيم البلوشي، مدير إدارة الاستدامة والشراكات في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية": تتماشى حملة (ثلاجة الفريج) مع رؤية مؤسسة المبادرات في تعزيز قيم العطاء والتضامن الإنساني، من خلال مبادرات مجتمعية تسهم في رعاية الإنسان والاهتمام به، وقد جسدت هذه الحملة في نسختها الثالثة أرقى صور التلاحم المجتمعي.

وأضاف: الإنجاز الكبير الذي حققته الحملة في نسختها الثالثة سواء من حيث حجم التوزيعات أو مستوى التفاعل المجتمعي والمؤسسي، يجسد الوجه الإنساني المشرق لمجتمع دبي، ويترجم الحرص على دعم العمال والاهتمام بصحتهم وتحسين ظروف حياتهم"، مؤكداً حرص مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" على دعم كل مبادرة مجتمعية تسهم في الارتقاء بحياة الإنسان.

من جانبها، أكدت علياء الشملان مديرة مؤسسة "فرجان دبي" أن نجاح النسخة الثالثة من حملة "ثلاجة الفريج" في توزيع مليوني عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال في دبي يعكس قوة الشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع، ورسوخ ثقافة العطاء في مجتمع الإمارات، مثمنة الدعم المستمر من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ومؤسسة سقيا الإمارات، وبنك الإمارات للطعام للحملة، والمشاركة الفاعلة للمتطوعين في نسختها الثالثة.

وقالت: حرصنا منذ انطلاق الحملة على أن تكون شاملة في تغطيتها، ومرنة في آليات تنفيذها، من خلال فرق عمل مؤهلة وسيارات مبردة ومستودعات رئيسية موزعة في مناطق متعددة، لضمان الوصول السريع والفعال إلى العمال في مواقع عملهم وسكنهم، مشيرة إلى التزام "فرجان دبي" بإطلاق مبادرات نوعية تعزز التزام أبناء الأحياء السكنية بمسؤوليتهم المجتمعية، ولا سيما تجاه فئة العمال، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

بدوره، أكد محمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات أن الدعم المقدم من مؤسسة "سقيا الإمارات" لحملة "ثلاجة الفريج"، يعبر عن الرؤية المشتركة للجانبين بضرورة العمل على توفير بيئة صحية وآمنة لجميع فئات المجتمع وفي مقدمتها شريحة العمال الذين يواصلون جهودهم المعتادة خلال فصل الصيف، مشيراً إلى أن التعاون مع الحملة للعام الثالث على التوالي، يجسد حرص "سقيا الإمارات" على إنجاح كافة المبادرات الخيرية والإنسانية والتي تعكس صورة مشرقة عن التعاضد المجتمعي.

وقال: سنبقى في (سقيا الإمارات) ملتزمون بترجمة رسالة مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) في تسخير الإمكانات والخبرات لخدمة المجتمع، وتقديم المساندة لكل فكرة مبتكرة تسعى إلى تحسين حياة الإنسان.

كما أكدت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام أن حملة "ثلاجة الفريج" استطاعت منذ إطلاقها تقديم صورة إنسانية عميقة الدلالة عن ثقافة الخير والعطاء المتجذرة في مجتمع الإمارات، وسعي أبنائه إلى تقديم كل عون ودعم لفئة العمال التي تبذل جهوداً كبيرة في مختلف الأوقات والظروف للمحافظة على سكينة العيش لأهل دبي، وتمكينهم من الحصول على أرقى الخدمات وتلبية احتياجاتهم اليومية على مدار الساعة.

وقالت: يعكس دعم بنك الإمارات للطعام لحملة (ثلاجة الفريج) حرصه على المساهمة في تحقيق أهدافها الإنسانية، والتزامه الدائم بمساندة شريحة العمال التي تمثل ركناً أساسياً في ازدهار دبي، مشيرة إلى أن تكامل الجهود بين "فرجان دبي" وشركاء الحملة والجهات الحكومية والخاصة، مثل عاملاً حاسماً في نجاح النسخة الثالثة.

واعتمدت "فرجان دبي" خلال تنفيذ النسخة الثالثة من الحملة، على تسيير مركبات حديثة ومبرّدة تجوب مختلف مناطق دبي لتوزيع المياه والعصائر والمثلجات على العمال، بالتعاون مع شركاء الحملة الذين تولوا توفير الموارد المطلوبة والدعم اللوجستي، فيما أسهم المتطوعون بدور مؤثر في تحقيق مستهدفاتها، حيث شاركوا في عمليات إيصال المواد وتوزيعها على العمال في مواقع عملهم وسكنهم.

ومثل الدعم المقدم من مؤسسة "سقيا الإمارات" وبنك الإمارات للطعام، ركناً أساسياً في تحقيق أهداف حملة "ثلاجة الفريج"، وتمكينها من الوصول إلى الشريحة المستهدفة في أماكن عملها وسكنها، حيث تولت مؤسسة "سقيا الإمارات" توفير كميات كبيرة من عبوات المياه الباردة لتوزيعها على العمال، بينما دعم بنك الإمارات للطعام الحملة من خلال إتاحة مستودعاته الحديثة لحفظ المياه والعصائر والمثلجات، وتخصيص مركبات توزيع مبردة من أجل إيصالها بطريقة سريعة وآمنة إلى العمال في مواقعهم، كما دعم الحملة عبر مشاركة متطوعيه في عمليات التوزيع.

وجاء تحقيق الحملة لمستهدفات نسختها الثالثة، امتداداً لمسيرتها الناجحة منذ إطلاقها، حيث وزعت في نسختها الثانية مليوني عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، وسجلت النسخة الثانية في صيف 2025، تفاعلاً واسعاً من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، حيث شاركت أكثر من 15 جهة في دعم أهدافها، عبر مشاركة مسؤوليها وموظفيها في توزيع المياه والمشروبات الباردة على العمال، والمساهمة الفعالة في توفير مستلزمات نجاحها.

وفي نسختها الأولى التي نُظمت في صيف 2024، نجحت الحملة في توزيع مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي.

يذكر أن "فرجان دبي" تعد مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية في دبي وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك عبر تحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية لخلق حراك مجتمعي يرتقي بجودة الحياة ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.