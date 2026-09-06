ضمن "الفارس الشهم 3".. دخول 5 قوافل إماراتية إلى قطاع غزة تحمل 533 طنا من المساعدات الإنسانية

غزة في 6 سبتمبر/وام/ دخلت إلى قطاع غزة خلال هذا الأسبوع خمس قوافل مساعدات إنسانية إماراتية، تضم 66 شاحنة محملة بـ533 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

تضمنت القوافل مواد غذائية شملت طرودا غذائية، إلى جانب مواد إيواء، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين وتعزيز الاستجابة الإنسانية داخل قطاع غزة.

ويواصل فريق عملية "الفارس الشهم 3" تجهيز قوافل المساعدات عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش، وفق منظومة عمل متكاملة تشمل استقبال المساعدات وفرزها وتجهيزها وتحريكها إلى قطاع غزة، بما يضمن استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية ووصولها إلى مستحقيها.

تأتي هذه القوافل امتدادا للجهود الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، من خلال تسيير المساعدات بصورة منتظمة، بما يسهم في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم احتياجاتهم الإنسانية الملحة.

وتؤكد عملية "الفارس الشهم 3" مواصلة دولة الإمارات جهودها الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتجسيد نهجها الإنساني الراسخ وقيم التضامن والمسؤولية الإنسانية.