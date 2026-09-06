"كهرباء دبي" تستعرض مبادراتها للاستدامة والعمل المناخي بمعرض دبي للبيئة 2026

دبي في 6 سبتمبر/ وام/ تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الأولى من "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026"، الذي تنظمه هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، يومي 7 و8 سبتمبر الجاري تحت شعار "نحمي بيئتنا... ونصون مستقبلنا".

تستعرض الهيئة، من خلال منصتها، أبرز مبادراتها ومشاريعها في مجالات العمل المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب مشاركتها في جلسات نقاشية تجمع صنّاع القرار والمختصين والخبراء لتبادل المعارف والخبرات واستكشاف حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة : "نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ترسيخ مكانة دبي نموذجا عالميا للاستدامة والاقتصاد الأخضر والعمل المناخي.. وتؤكد مشاركتنا في "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات البحثية والأكاديمية لتطوير حلول عملية ومبتكرة تعزز كفاءة استخدام الموارد، وتسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة، وتدعم جهود دبي في بناء اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون."

وأكد مواصلة هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير المشاريع والمبادرات النوعية التي تسهم في تنويع مصادر الطاقة تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وتسلط منصة الهيئة الضوء على أبرز مشاريعها لتطوير منظومة متكاملة للطاقة النظيفة والمتجددة، وفي مقدمتها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.. وتبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3,860 ميجاوات، ومن المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وضمن فعاليات المؤتمر، يشارك المهندس حمد سالم الشامسي، مدير أول - تغير المناخ والاستدامة في هيئة كهرباء ومياه دبي، في جلسة حوارية بعنوان "التحول نحو الاقتصاد الدائري: ما بعد إعادة التدوير"، تستعرض سبل تطوير إدارة الموارد وتوسيع مفهوم الاقتصاد الدائري ليتجاوز إعادة التدوير إلى نماذج أكثر شمولاً واستدامة، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد، ويفتح آفاقاً جديدة للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.