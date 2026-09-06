أحمد طارق يحصد لقب بطولة "حمدة تريم" الخيرية للشطرنج

العين في 6 سبتمبر/وام/ اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية أمس النسخة الثالثة من بطولة حمدة تريم الخيرية للشطرنج، بمشاركة 95 لاعبا ولاعبة تنافسوا على مدار 9 جولات.

وأسفرت المنافسات عن فوز اللاعب أحمد طارق باللقب محققا 8 نقاط، وجاء ثانيا بكسر التعادل جانجوسو رولاندو برصيد 7 نقاط، ومحمد سعيد الشامسي ثالثا.

وقال عبدالله الراشدي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أن تنظيم النسخة الثالثة من البطولة بالتزامن مع اليوم الدولي للعمل الخيري، يؤكد حرص النادي على تعزيز دور الرياضة في خدمة المجتمع، لاسيما أن المنافسة جسدت رسالتها الإنسانية من خلال التبرع بقيمة جائزتها المالية إلى مؤسسة حمدة تريم الخيرية.