"جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" تعزز ممارسات الابتكار عبر فئاتها

الشارقة في 6 سبتمبر/وام/ تواصل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي فتح المجال أمام التجارب التي تقدم رؤى جديدة وممارسات يمكن البناء عليها، وتسهم في توسيع مفهوم الابتكار ليشمل مختلف عناصر العمل الاتصالي، بما يعزز قدرة المؤسسات على مواكبة التحولات وبناء تواصل أكثر فاعلية واستدامة مع مجتمعاتها.

وانطلاقاً من هذا المفهوم، تبرز «فئة الابتكار في منظومة الاتصال المتكاملة» ضمن فئات جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها الثالثة عشرة، لتسلط الضوء على تجارب الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة وشبه الحكومية التي طورت نماذج جديدة في إدارة الاتصال، وربطت بين أدواته وممارساته المختلفة في إطار رؤية مؤسسية متكاملة.

وتنظر الفئة إلى الاتصال بوصفه منظومة واحدة لا مجموعة من الأدوات المنفصلة، حيث يمتد الابتكار من تطوير الاستراتيجيات والسياسات والهياكل التنظيمية، إلى تحسين آليات العمل والتنسيق الداخلي، وتطوير المنصات والحلول الرقمية، وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة في بناء علاقة أكثر فاعلية مع الجمهور وأصحاب المصلحة.

ويتيح هذا النهج للمؤسسات الانتقال من إدارة كل قناة أو مبادرة بصورة مستقلة إلى نموذج أكثر ترابطاً، تعمل فيه الرسائل والبيانات والفرق والأدوات باتجاه أهداف واضحة، وبآليات عمل قابلة للتطوير.

ولا يقتصر مفهوم الابتكار الذي تطرحه الفئة على استخدام التقنيات الجديدة، بل يشمل أيضاً إعادة التفكير في طريقة إدارة الاتصال نفسها، وتطوير أساليب أكثر مرونة وكفاءة للتفاعل مع الجمهور، وتعزيز آليات الاستماع والاستجابة، وتحسين تدفق المعلومات داخل المؤسسة وبينها وبين مجتمعها.

ويتخذ هذا الابتكار صوراً متعددة، من تطوير تجارب المتعاملين وقنوات المشاركة، إلى توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لفهم أنماط التفاعل والاحتياجات، وبناء آليات أكثر فاعلية للتنسيق بين فرق الاتصال والإدارات المختلفة.

وتعكس الفئة تحولاً أوسع في موقع الاتصال داخل المؤسسات، إذ لم يعد دوره ينحصر في نقل المعلومات أو إدارة الحملات، وإنما أصبح أكثر ارتباطاً بصناعة القرار، وفهم المتغيرات، وتحسين تجربة الجمهور، ودعم قدرة المؤسسة على التكيف مع الاحتياجات المستجدة.

ويعزز هذا التحول حضور الاتصال في مختلف مراحل العمل المؤسسي، من التخطيط والاستماع إلى التنفيذ والتفاعل والتحليل، وصولاً إلى الاستفادة من النتائج والمعطيات في تطوير الممارسات والخدمات واتخاذ قرارات أكثر استجابة لاحتياجات الجمهور.

وتعتمد الفئة مجموعة من المعايير التي تقيس التجربة من جوانبها المختلفة، بدءاً من وضوح الاستراتيجية والخطة وتكامل السياسات والأهداف، مروراً بكفاءة التنفيذ وتوظيف الأدوات والتقنيات ومستوى التنسيق بين الأطراف المعنية، وصولاً إلى النتائج والأثر ومدى قدرة التجربة على الاستمرار والتطور.

ويعكس هذا التوازن توجه الفئة نحو نماذج اتصالية لا تكتفي بالفكرة المبتكرة أو التقنية المتقدمة، بل تربط بين وضوح الرؤية وجودة التنفيذ والقدرة على التطوير وتحقيق أثر مؤسسي مستدام.

وتفتح «فئة الابتكار في منظومة الاتصال المتكاملة» المجال أمام المؤسسات لتقديم تجارب تجعل الابتكار جزءاً من ممارسات الاتصال اليومية، وتحوّله من حلول منفردة أو مبادرات مرحلية إلى نهج مستمر يواكب احتياجات المؤسسة وجمهورها.

وبهذا تمنح الفئة منظومات الاتصال المؤسسي مساحة أوسع للتجديد؛ من تطوير الأدوات إلى إعادة تصميم طرق العمل، ومن إدارة الرسائل إلى بناء علاقات أكثر تفاعلاً، ومن مواكبة المتغيرات إلى استباقها عبر ممارسات اتصالية مرنة وقابلة للتطوير.

وتأتي الفئة في وقت تتسارع فيه التحولات التي تعيد تشكيل علاقة المؤسسات بجمهورها، مع تنامي دور التقنيات الذكية والبيانات، وتعدد قنوات التفاعل، وارتفاع توقعات الجمهور تجاه سرعة الوصول إلى المعلومة وجودة الاستجابة، وفي هذا السياق، يصبح تطوير الاتصال عملية مستمرة تقوم على قراءة المتغيرات وتجربة حلول جديدة، والاستفادة من المعرفة الناتجة عن التفاعل مع الجمهور في بناء ممارسات أكثر كفاءة ومرونة.