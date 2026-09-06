جائزة أبوظبي تستعرض أثر العطاء والتطوع خلال معرض الصيد والفروسية

أبوظبي في 6 سبتمبر/وام/ استضاف "ميلس جائزة أبوظبي"، ضمن مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، جلسة حوارية بعنوان "غبيشة الكتبي: روح العطاء والتطوع"، تناولت أهمية المبادرات الإنسانية ودورها في خدمة المجتمع.

شاركت في الجلسة غبيشة ربيع الكتبي، إحدى مكرّمي جائزة أبوظبي التي استعرضت تجربتها في العمل الإنساني.

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الالتزام والاستمرارية في العمل المجتمعي، وكيف يمكن للمبادرات الفردية، مهما كان نطاقها، أن تحدث فرقاً في حياة الآخرين، إلى جانب أهمية غرس ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية لدى الأجيال القادمة.