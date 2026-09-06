مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع يطلق مبادرة "أثر يبدأ بقيمة"

الشارقة في 6 سبتمبر/ وام / أطلق المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع مبادرة «أثر يبدأ بقيمة»، وهي سلسلة تربوية وإعلامية رقمية تهدف إلى ترسيخ القيم الإنسانية والاجتماعية في نفوس الأطفال، من خلال محتوى يجمع بين القصة والأغنية والرسوم المتحركة والمواقف اليومية، بما يجعل تعلّم القيمة تجربة ممتعة وقريبة من عالم الطفل، وسهلة التذكّر والتطبيق، بعيداً عن أسلوب التوجيه المباشر.

تأتي المبادرة التي سيتم غدا عرض أولى حلقاتها في ظل الحضور المتزايد للمحتوى الرقمي في حياة الأطفال، وما يشكله من تأثير مباشر على اهتماماتهم وسلوكهم ووعيهم، لتوظف الأدوات الإعلامية التي يتفاعل معها الطفل في تقديم رسائل هادفة وقيم أصيلة بأسلوب جاذب ومناسب لمرحلته العمرية، وتحويل وقت المشاهدة من مجرد تلقي محتوى سريع وعابر إلى فرصة للتعلّم وترسيخ السلوك الإيجابي.

توظّف المبادرة أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الرقمي وتقديمه بصورة مبتكرة وآمنة للأطفال، بما يراعي مراحلهم العمرية، ويسهم في تقديم القيم لهم بأسلوب واضح وجذاب، وتحويلها إلى شخصيات وقصص وتجارب بصرية قريبة من عالمهم، مع الحفاظ على الإشراف البشري والهوية الثقافية والقيم المجتمعية.

استلهمت هذه السلسة من توجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، بأن القيم والأخلاق التي تُغرس في الطفل خلال سنواته الأولى تعمل على تشكيل شخصيته ووعيه واختياراته في المستقبل، وأن إنشاء جيل مسؤول ومتماسك يبدأ من إنبات البذرة الصالحة في نفوس الأطفال، وتحويل القيم إلى ممارسات إيجابية تنعكس على سلوكهم وعلاقتهم بأسرهم ومجتمعهم، وتعزيز قدراتهم على تمثيل الشارقة ودولة الإمارات وقيمهما الأصيلة بصورة مشرّفة.

وتعتمد المبادرة مساراً تربوياً متكاملاً يبدأ بأغنية قصيرة تجذب انتباه الطفل بإيقاع بسيط وكلمات سهلة الحفظ، تليها قصة مصورة تعكس موقفاً قريباً من حياته، ثم موقف يوضح له أثر اختياره وسلوكه، وصولاً إلى تشجيعه على تطبيق القيمة في حياته اليومية، لتنتقل القيمة بذلك من مفهوم يسمعه الطفل إلى موقف يراه ويفهمه، ثم إلى سلوك يمارسه ويصنع به أثراً إيجابياً في محيطه.

وأكدت سعادة الدكتورة أسماء محمد حسوني، مديرة المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، أن المبادرة تنطلق من واقع أصبح فيه الطفل محاطاً يومياً بمحتوى رقمي سريع ومتعدد، ما يستدعي الاستثمار في قوة الإعلام ذاته لتقديم بدائل هادفة وقادرة على جذب انتباهه.

وقالت إنه بدلاً من أن يبقى الطفل متلقياً لمحتوى عابر، أردنا أن نوظف الأدوات التي يحبها ويتفاعل معها لنقدّم له رسالة تبقى معه.. فالقصة والأغنية والرسوم المتحركة ليست غاية بحد ذاتها، وإنما وسائل تقرّب القيمة من الطفل وتساعده على ربطها بموقف يعيشه وسلوك يستطيع تطبيقه".

وأضافت أن نجاح المبادرة بالنسبة لنا لا يُقاس بعدد مرات مشاهدة المحتوى فقط، بل بقدرة الطفل على تذكّر القيمة وممارستها في حياته، وهنا يتكامل دور الإعلام مع الأسرة والبيئة التعليمية في صناعة أثر مستدام .

وأكدت أن المبادرة تجسّد توجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي بأهمية غرس القيم والأخلاق في نفوس الأطفال، وتعزيز وعيهم بمسؤولياتهم واعتزازهم بهويتهم وقيم مجتمعهم، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل الشارقة ودولة الإمارات بصورة مشرّفة.

وتحظى المبادرة بدعم تعليمي من أكاديمية الشارقة للتعليم، بمشاركة حضانات الشارقة التابعة لها، وأطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، إلى جانب الدعم الإعلامي من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وقناة ماجد التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، بما يعكس تكامل الأدوار التربوية والإعلامية في إيصال محتوى المبادرة إلى الأطفال وتعزيز أثره في مختلف البيئات التي يعيشون ويتعلمون الرسالة الهادفة إلى ترسيخ القيم لدى الأطفال وتوسيع نطاق وصول محتواها إلى الجمهور.

وقال سعادة محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون : " نعتز في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بأن نكون داعماً إعلامياً رئيسياً لمبادرة "أثر يبدأ بقيمة" التي أطلقها المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وأكد أن هذه المبادرة تُمثل خطوة نوعية مستوحاة من الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لغرس القيم النبيلة والأخلاق الأصيلة في نفوس أطفالنا بأسلوب تربوي وإعلامي مبتكر وقريب من عالمهم.. ونؤكد حرصنا الكامل على تسخير منصاتنا وقنواتنا لنشر هذه المقاطع الهادفة، إيماناً منا بدور الإعلام في بناء جيل واعٍ ومسلح بالقيم الإيجابية التي تخدم مجتمعنا وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.

وأكدت سعادة خولة شريف الحواي، مدير مؤسسة أطفال الشارقة، أن ترسيخ القيم لدى الأطفال يمثل ركيزة أساسية في بناء جيل واعٍ ومتوازن، قادر على الإسهام بفاعلية في مجتمعه، مشيرةً إلى أن هذا النهج يشكل مساراً راسخاً في إمارة الشارقة منذ نشأة مراكز أطفال الشارقة قبل أكثر من 40 عاماً، لتتواصل المسيرة في الاستثمار في الإنسان وتعزيز وعي الأطفال واعتزازهم بهويتهم الوطنية.

وأوضحت أن دعم مؤسسة أطفال الشارقة لمبادرة "أثرٌ يبدأ بقيمة " يجسد إيمان المؤسسة بأهمية تحويل القيم من مفاهيم إلى ممارسات حية في حياة الطفل، مؤكدةً أن المؤسسة ستعمل على إيصال محتوى الحملة إلى الأطفال وتفعيله من خلال برامجها وتجاربها التربوية، بما يعزز فهمهم للقيم ويحفّزهم على تطبيقها في سلوكياتهم اليومية، ليصبح أثرها ملموساً في حياتهم ومحيطهم.

وأكدت أن القيمة حين تُغرس في الطفل تصبح سلوكاً، والسلوك حين يتكرر يصنع أثراً، مشيرةً إلى أن تكامل جهود الأسرة والمؤسسات والمجتمع هو الأساس لضمان استدامة هذا الأثر.

وقالت إن الاستثمار في القيم استثمار في الإنسان وإن ما نغرسه اليوم في نفوس الأطفال، هو أساس ما نصنع به ملامح مجتمع الغد.

وقالت خولة الحوسني، نائب مدير أكاديمية الشارقة للتعليم، الداعم التعليمي للمبادرة :" نسعد بمشاركة حضانات الشارقة الحكومية داعما تعليميا لمبادرة "أثرٌ يبدأ بقيمة"، التي تجسّد نهج إمارة الشارقة الراسخ في بناء الإنسان منذ سنواته الأولى، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجهود قرينة سموه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي،، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، التي جعلت من رعاية الطفل وتنشئته استثماراً أصيلاً في مستقبل المجتمع.. ونؤمن بأن القيمة التربوية لهذه المبادرة النوعية تتجلى في قدرتها على دمج القيم في التجربة اليومية للطفل، من خلال القصة والأغنية واللعب والمواقف التفاعلية، بما يتيح له فهمها وممارستها في سياقات واقعية، ويعزز ترسّخها تدريجياً في سلوكه وتفاعله مع الآخرين.

وأضافت :" تأتي مشاركتنا في المبادرة امتداداً لمسيرة حضانات الشارقة الحكومية ودورها الراسخ في رعاية وتنشئة أجيال من أطفال الإمارة، من خلال بيئات تربوية وتعليمية تقوم على معايير عالية من الجودة، وتستجيب لاحتياجات الطفل في هذه المرحلة التأسيسية من نموه.. وننظر إلى هذه الشراكة باعتبارها فرصة لتعزيز هذا الدور، وتوظيف البيئة التعليمية بما تحمله من خبرات وممارسات وتفاعل يومي في غرس القيم منذ الطفولة المبكرة، بما يسهم في بناء أساس متين لنمو الطفل وتكوينه الاجتماعي والسلوكي".

وحظيت المبادرة بدعم إعلامي من قناة "ماجد"، التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام بهدف ترسيخ القيم لدى الأطفال وتوسيع نطاق وصول محتواها إلى الجمهور.

وقالت نسرين فاخر، مدير إدارة محتوى المرأة والطفل في شبكة أبوظبي للإعلام: "يسعدنا في "ماجد" أن نكون داعماً إعلامياً في مبادرة "أثر يبدأ بقيمة" التي تنسجم مع رسالتنا في تقديم محتوى هادف يجمع بين المعرفة والترفيه، ويسهم في ترسيخ القيم الإيجابية لدى الأطفال بأسلوب قريب من عالمهم.. ونؤمن بأن تأثير المحتوى الموجّه للطفل لا يتوقف عند ما يشاهده، بل يمتد إلى ما يتعلمه ويطبقه في حياته اليومية.

وأضافت أنه من خلال دعمنا للمبادرة وعرض محتواها عبر قناة "ماجد" نتطلع إلى الإسهام في توسيع نطاق وصول رسائلها إلى الأطفال والأسر، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الإعلامية والمجتمعية في بناء جيل واعٍ، معتز بهويته وقيم مجتمعه.

تقدم المبادرة سلسلة من الرسوم المتحركة من خلال الشخصيتين الكرتونيتين «محمد ومريم»، اللتين تخوضان مواقف مستوحاة من الحياة اليومية للطفل، وتتناولان في كل مقطع قيمة محددة ضمن قصة بسيطة وقريبة من واقعه، بما يساعد على إيصال معناها بصورة واضحة وجاذبة، ويمنح الطفل فرصة لربطها بالمواقف التي يمر بها في حياته اليومية.

وتستهدف المبادرة الأطفال والأسر والمؤسسات التعليمية والتربوية، وتسعى إلى توسيع نطاق وصول محتواها عبر المنصات الرقمية ووسائل الإعلام والجهات المعنية بالطفولة، بما يعزز حضور المحتوى القيمي في المساحات التي يتفاعل معها الطفل يومياً.

وتنطلق «أثر يبدأ بقيمة» من فكرة أن الأثر قد يبدأ بتصرف بسيط؛ ككلمة طيبة، أو اعتذار صادق، أو مساعدة للآخرين، أو مسؤولية يلتزم بها الطفل، لتصبح هذه الممارسات جزءاً طبيعياً من سلوكه مع مرور الوقت.

ويمكن متابعة مقاطع سلسلة «أثر يبدأ بقيمة» عبر https://www.youtube.com/@media_shjfcc