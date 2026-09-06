دبي في 6 سبتمبر / وام / أعلن مجلس الإمارات للأبنية الخضراء إطلاق «معيار مجلس الإمارات للأبنية الخضراء للطاقة والمياه»، بالتعاون مع شريكه المستقل «معيار»، بهدف توفير بيانات مرجعية لقياس أداء الطاقة والمياه في الفنادق والمراكز التجارية والمكاتب والمدارس في دولة الإمارات.

يأتي إطلاق المعيار ضمن برنامج المجلس خلال الأسبوع العالمي الثامن عشر للأبنية الخضراء، الذي يقام في الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر الجاري، ويجمع قادة القطاع والمبتكرين وصناع السياسات والطلاب، ضمن الحملة العالمية «\#BuildItReady»، بهدف دعم تحويل الطموحات المناخية إلى تطبيقات عملية في قطاع البيئة المبنية.

يتضمن البرنامج عدداً من الفعاليات التي تركز على القيادة النسائية، وتمكين الشباب، وكفاءة استخدام الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بمواد البناء.

ويستهل البرنامج بفعالية «المرأة في الاستدامة: بناء الجاهزية»، التي تسلط الضوء على دور المرأة في قيادة تنفيذ المشاريع المستدامة في مجالات التصميم والهندسة والإنشاء.

ويستضيف برنامج «التصميم من أجل الممارسة: تحدي تصميم للطلاب» في الجامعة الأمريكية في دبي، بمشاركة طلاب الهندسة المعمارية وعدد من الخبراء للعمل على تحديات واقعية مرتبطة بالتصميم الحضري.

ويختتم البرنامج بجلسة مشتركة مع مدينة إكسبو دبي بعنوان «البناء بأقل قدر من الكربون: تطور مسار المواد في الإمارات»، تتناول معياراً عملياً لانبعاثات الكربون المُضمنة، بهدف دعم وتسريع تبني مواد البناء منخفضة الكربون في الدولة.