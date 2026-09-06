" كهرباء الشارقة" / تركيب واستبدال وفحص 90 ألف عداد مياه ذكي خلال 7 أشهر

الشارقة في 6 سبتمبر/ وام/ أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 2026 تركيب 9,129 عداداً ذكياً جديداً للمياه واستبدال 40,973 عدادا في مختلف مناطق إمارة الشارقة ليصل إجمالي عدد عدادات المياه الذكية في الإمارة إلى أكثر من 380.000 ألف عداد فيما جرى فحص 39,746 عداداً بمختبرات عدادات المياه خلال 7 شهور للتأكد من سلامتها وذلك ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لقطاع المياه.

وأوضح المهندس فيصل السركال مدير إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة فى تصريح لوكالة أنباء الإمارات أن المشروع يأتي ضمن الجهود المستمرة لضمان دقة القياس ورفع كفاءة خدمات المياه، وحرصاً على تطبيق أعلى معايير الجودة بما يضمن تقديم خدمات موثوقة وتعزيز كفاءة شبكة توزيع المياه وتحسين جودة الخدمات وحماية الموارد الطبيعية وتحقيق رضا المتعاملين.

وأشار إلى أن أبرز مزايا العدادات الذكية الجديدة دقة القراءات والتي تسهم في اكتشاف وجود أي تدفق غير طبيعي أو تسريب للمياه داخل العقار لتجنب الهدر.

وأكد حرص الهيئة على توفير أحدث التقنيات لخدمة قاطني إمارة الشارقة موضحا أن عمليات الاستبدال والتركيب تتم وفق جدول زمني محدد يشمل جميع المناطق السكنية والتجارية والصناعية وبأعلى معايير الجودة.