الكشف عن الهوية البصرية لمهرجان كلباء الرياضي بنسخته الأولى

الشارقة في 6 سبتمبر / وام / كشف مجلس الشارقة الرياضي عن الهوية البصرية لمهرجان كلباء الرياضي في نسخته الأولى، والتي تجسد رؤية عصرية تستلهم خصوصية مدينة كلباء، وتجمع بين هويتها التاريخية والطبيعية ومكانتها الرياضية، بما يعكس ما تزخر به المدينة من مواهب وطاقات رياضية في مختلف الألعاب.

تعكس الهوية البصرية للمهرجان مفاهيم الحركة والانطلاق والطموح، في تصميم يستشرف مستقبلاً رياضياً واعداً، ويربط بين هوية الحدث وخصوصية المدينة ومقوماتها المتنوعة.

استلهمت اللجنة المنظمة للمهرجان عناصر الهوية من أبرز المعالم الطبيعية والتاريخية في مدينة كلباء، بما في ذلك الجبال وقلعة كلباء والبحر وأشجار المانجروف، ضمن تكوين بصري يعكس ثراء المدينة وتنوع مقوماتها، ويجسد ارتباط المهرجان بالمكان وإرثه الطبيعي والثقافي.

يهدف المهرجان في نسخته الأولى إلى إبراز المقومات الرياضية والسياحية والثقافية التي تتمتع بها مدينة كلباء، واكتشاف المواهب الرياضية ودعمها، وتعزيز حضور مختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب توسيع مشاركة المجتمع في الفعاليات الرياضية.

ويتضمن المهرجان فعاليات تجمع بين الجوانب الرياضية والترفيهية والثقافية، بما يسهم في ترسيخ حضور الرياضة في المجتمع، ويعزز مكانة كلباء وجهةً للرياضة والسياحة والفعاليات، ويبرز ما تتمتع به المدينة من مقومات قادرة على استقطاب مختلف الفئات والاهتمامات.