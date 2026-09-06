مؤتمر ومعرض دبي للتخدير يناقش في ختام أعماله المخاطر القلبية خلال العمليات الجراحية

دبي في 6 سبتمبر/ وام/ ناقشت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض دبي للتخدير (DACE 2026) الذي اختتم أعماله اليوم في دبي المخاطر القلبية ومراقبة وظائف القلب لدى المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية في أعضاء أخرى غير القلب، وتخدير الأطفال، وتخدير مناطق معينة من الجسم، وعلاج آلام الاعتلال العصبي.

وركزت نقاشات الحدث - الذي استقطب في دورته الأولى أكثر من 350 مشاركاً من 14 دولة من بينهم أكثر من 35 متحدثاً دولياً وإقليمياً - على عدد من الموضوعات الطبية ، كإصابة عضلة القلب إثر عمليات جراحية في أعضاء أخرى غير القلب، والمراقبة غير الجراحية لعمل القلب، وعدم استقرار الدورة الدموية، إلى جانب إحالة المرضى إلى اختصاصيي أمراض القلب قبل الجراحة، وتصوير المعدة بالموجات فوق الصوتية .

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني ورشة عملية حول التخدير الناحي الموجه بالموجات فوق الصوتية، ركز ت على إحصار الأعصاب، وتقنيات القسطرة، واستخدام الموجات فوق الصوتية في إجراءات التخدير النخاعي وفوق الجافية.

وعزز انعقاد مؤتمر ومعرض دبي للتخدير في دورته الأولى بدبي ، دور الإمارة بوصفها مركزاً إقليمياً للتعليم الطبي المتخصص والتبادل العلمي والتعاون المهني .

وشاركت في المعرض المصاحب للمؤتمر مجموعة من الشركات الطبية الرائدة منها ،«شركة الخليج للأدوية»، و«آبفي» ، و«الفروانية الجديدة للمعدات الجراحية والطبية» ، و «ماسيمو» ، و «ب. براون»، و«ريليكور درغ ستور»، و«شركة صيدلية المدينة»، و«كارل ستورز»، و«إم إس دي»، و«ميد للتجهيزات والمعدات الطبية»، وغيرها.

أقيم مؤتمر ومعرض دبي للتخدير 2026 بتنظيم من "إندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو "إندكس القابضة"، وحظى بدعم رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم (PAFSA).