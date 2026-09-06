مجلس الإمارات لريادة الأعمال يناقش تطوير استراتيجية وطنية جديدة لدعم نمو المشاريع

أبوظبي في 6 سبتمبر /وام/ بحث مجلس الإمارات لريادة الأعمال برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة رئيس المجلس تطوير استراتيجية وطنية لريادة الأعمال تتضمن مبادرات نوعية لتعزيز تنافسية المنظومة الوطنية ودعم نمو واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

واستعرض المجلس نتائج حملة “الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم” التي حققت مشتريات حكومية بقيمة 202 مليون درهم وأسهمت في تدريب وتأهيل أكثر من 400 مواطن ومواطنة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات أولت اهتماما كبيرا بتطوير منظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة باعتبارها محركا رئيسيا للنمو والتنويع الاقتصادي مشيرا إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة وتوفر 85% من وظائف القطاع الخاص.

واستعرض الاجتماع نتائج حملة “الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” في سبتمبر 2025 وشملت إطلاق 41 مبادرة حكومية في 9 مجالات بالتعاون مع 10 جهات شريكة في 5 إمارات إلى جانب تسجيل 405 منشآت في سجل الموردين ودعم 100 مشروع طلابي.

وناقش المجلس فرص تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال وآليات الحوكمة والمتابعة وقياس أثر المبادرات إضافة إلى توصيات مواءمة سياسات ريادة الأعمال بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تركز على التمويل والابتكار والتدويل والقياس وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية.

واستعرض مستجدات مبادرة “المسرعات المتنقلة في القرى” الهادفة إلى دعم رواد الأعمال وتسهيل وصولهم إلى خدمات الترخيص والتمويل والاحتضان والأسواق.

وتواصل الإمارات تسجيل مؤشرات متقدمة عالميا إذ حافظت على المرتبة الأولى عالميا للعام الخامس على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025/2026 فيما نما عدد التراخيص النشطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 140% خلال خمس سنوات وبأكثر من 900% خلال عشرين عاما.