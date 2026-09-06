"قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب" تستعرض مستقبل المنصات الرقمية ودورها في النهوض بالمجتمعات العربية

دبي في 6 سبتمبر/ وام/ تناقش "قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب"، المنصة الرائدة المعنية باستشراف مستقبل التواصل الاجتماعي عربياً، كيفية زيادة التأثير الإيجابي لصُنّاع المحتوى، وتعزيز المسؤولية الرقمية وذلك في إطار الأجندة المكثفة للدورة الأكبر لقمة الإعلام العربي، التي ينظّمها نادي دبي للصحافة برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام.

وقالت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي: "منذ انطلاق القمة في 2015، واصل نادي دبي للصحافة بالتعاون مع أهم صُنّاع المحتوى في المنطقة، مساعيه للوصول بالمحتوى العربي إلى أفضل مستوياته ليحمل رسالة ذات أثر إيجابي ملموس في المجتمعات العربية، ونحن مستمرون في تعزيز إسهام القمة كمنصة فعّالة لتبادل الخبرات، ومد جسور التعاون للوصول إلى محتوى عربي أكثر ابتكاراً ومسؤولية وتأثيراً ".

بدورها قالت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظِّمة لقمة الإعلام العربي: "نعمل في النسخة المقبلة من قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب على تقديم تجربة أكثر تركيزاً وثراءً، بمشاركة نخبة من أبرز رواد التواصل الاجتماعي وصنّاع المحتوى والخبراء، لمواكبة مستجدات التواصل الرقمي سريع التطور، بأفكار قابلة للتطبيق، بما يعزز مكانة القمة منصة تجمع أصحاب التأثير والخبرة وتفتح آفاقاً جديدة أمام مستقبل صناعة المحتوى العربي".

وتستضيف القمة سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في جلسة بعنوان: "الإعلام وحروب الجيل الخامس"، ويحاوره سامي قاسمي، الإعلامي في سكاي نيوز عربية.

وتُعقد جلسة أيضا بعنوان : "أدوات صناعة المحتوى المؤثر" يتحدث فيها صُنّاع المحتوى: رواء الجلاد، وعمر قصقص، ومصعب التويجري، وتدير النقاش نورهان أبوسمرة، صحفية مالية في "مونيفاي".

ويتحدث في جلسة بعنوان "الانتشار بلا حدود عبر المنصات الرقمية"، مجموعة من صانعات المحتوى هُن صبا شمعة، وعبير الصغير، وإسراء نبيل، ويحاورهن صانع المحتوى وليد المصراتي.

وتُعقد ضمن أجندة قمة رواد التواصل كذلك جلسة تحت عنوان "أمازون: ما الذي يستحق اهتمامك؟ "، ويشارك فيها رايان كراكي، المدير العام (أمازون آد) في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وضمن أعمال القمة، تُعقد جلسة عنوانها " الطبيب أم المؤثر .. من نصدّق؟"، يشارك فيها استشاري الأمراض الجلدية الدكتور أنور الحمادي، واستشاري الأمراض الجلدية الدكتور طلال المحيسن، والطبيب وصانع المحتوى الدكتور منذر الهريني.

فيما تعقد جلسة عنوانها" التأثير يبدأ بالمعرفة" يتحدث خلالها صُنّاع المحتوى: إيمان النعيم، وعبدالله عنان، وعيسى الحبيب، وتدير الجلسة سارة الرفاعي، المدير التنفيذي في "إدراك ميديا".

كما تُعقد ضمن أجندة قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب جلسة بالتعاون مع "تيك توك" عنوانها: محركات الاقتصاد الرقمي.. تـأثير "تيك توك"، وتتحدث فيها كندة إبراهيم، المدير العام الإقليمي، لشؤون العمليات - تيك توك، أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وضمن اليوم الختامي للقمة، تُعقد جلسة عنوانها: "توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى" بمشاركة صُنّاع المحتوى: حسن ثامر، وحكم القيقي، وسارة يونس، ويدير الحوار عبدالله الشرهان، مدير الخدمات الإبداعية-مدينة الشارقة للإعلام "شمس".

وضمن تساؤل تطرحه قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، من خلال جلسة تُعقد تحت عنوان "كيف تؤثر منصات التواصل على قراراتنا الاقتصادية ؟ "، يتحدث كلٌ من سماح الهاجري، الخبيرة في الاقتصاد والتمكين المالي، وصانع المحتوى الاقتصادي مهند الوادية، وصانع المحتوى أحمد الجمل، والخبير الاقتصادي أحمد عنيزان، وتحاورهم هند النقبي، الإعلامية في مؤسسة دبي للإعلام.

وفي جلسة بعنوان "صناعة المحتوى الترفيهي بين العفوية والتخطيط"، يشارك بالحديث صُنّاع المحتوى حسين بن محفوظ، وبيكي كسوري، وأحمد أبو الرب، وأحمد شريف، وتحاورهم صانعة المحتوى جويس عقيقي.

وتنظّم قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب في ختام أعمالها جلسةً بعنوان "نجومية ما بعد الصافرة"، تستضيف صُنّاع المحتوى الرياضي بلال الحداد، ومحمد النوفلي، وإبراهيم فايق، الإعلامي في "إم بي سي" مصر، ويدير الجلسة الإعلامي وصانع المحتوى جاسم الشحيمي.