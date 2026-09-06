خيرية الشارقة تحتفي بتخريج الدفعة الثانية من "صناع الخير"

الشارقة في 6 سبتمبر/ وام / احتفت جمعية الشارقة الخيرية بتخريج الدفعة الثانية من برنامج «صناع الخير»، خلال حفل أقيم أمس بقصر ثقافة الشارقة بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسعادة محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس الإدارة و سعادة عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية، وعدد من مسئولي الجمعية وأولياء الأمور وفريق عمل البرنامج، إلى جانب الأطفال المشاركين الذين اختتموا رحلة جمعت بين التعلم والعمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.

جاء الحفل تتويجا لتجربة البرنامج الذي استهدف الأطفال والناشئة،لغرس قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية في نفوسهم منذ الصغر، من خلال تحويل العمل التطوعي من مفهوم يتعلمه الطفل إلى تجربة يعيشها ويشارك فيها، مع إتاحة المجال أمامه للتعبير عن أفكاره والمساهمة في صناعة المبادرات الإنسانية.

تضمن الحفل كلمة للخريج سلطان الطياري، أعقبتها فيلم تعريفي استعرض فكرة "صناع الخير" وأهدافه وأبرز محطات وتجارب الدفعة الثانية، فيما وجه "عبدالله سلطان بن خادم" في كلمة إلى المشاركين حثهم فيها على مواصلة العطاء وعدم انتظار بلوغ عمر معين حتى يبدأوا في تقديم الخير، مؤكدا أن الفكرة الصغيرة يمكن أن تتحول إلى مبادرة مؤثرة عندما تجد من يؤمن بها ويبدأ بتنفيذها.

واستعاد الحضور محطات الرحلة التطوعية للمشاركين من خلال عرض مرئي وثق جانبا من التجارب والمواقف التي عاشها الأطفال خلال البرنامج، وما اكتسبوه من مهارات وقيم من خلال مشاركتهم في الأنشطة والتجارب التطوعية.

وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي ان البرنامج يمثل تجربة مهمة في بناء وعي الأطفال بقيمة العمل التطوعي مشيرا إلى أن أبناء اليوم جزء من مستقبل المجتمع، لذلك فإن غرس قيم الخير والعطاء فيهم منذ الصغر ينعكس على سلوكهم وعلاقتهم بمن حولهم في المستقبل .

و نوه إلى أن الطفل قادر على تقديم الخير مهما كان عمره، وأن المبادرات الكبيرة يمكن أن تبدأ بفكرة بسيطة، داعيا المشاركين إلى مواصلة ما تعلموه وتحويله إلى ممارسة في البيت والمدرسة والمجتمع.

وأضاف الشيخ صقر القاسمي أن نجاح البرنامج يرتبط بدور الأسرة في تشجيع الأطفال ومساندتهم، مثمنا جهود أولياء الأمور وفريق العمل الذين أسهموا في توفير البيئة المناسبة للمشاركين وخوضهم هذه التجربة.

وفي ختام الحفل، جرى تخريج وتكريم المشاركين في الدفعة الثانية من برنامج "صناع الخير" وكذلك تكريم فريق عمل البرنامج تقديرا لجهودهم في تنفيذه ومتابعة المشاركين خلال مختلف مراحله.