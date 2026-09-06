المصرف المركزي يشارك افتراضياً في الاجتماع التحضيري الـ 6 للجنة محافظي البنوك الخليجية

أبوظبي في 6 سبتمبر/وام/ شارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أعمال الاجتماع السادس للجنة التحضيرية للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم (الأحد) عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بعد"، لمناقشة تعزيز التعاون المالي المشترك.

ترأس وفد المصرف المركزي سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وضم كلًّا من محمد حسين المرزوقي، رئيس دائرة الشؤون الدولية والمحلية، وعدد من المسؤولين.

ناقشت اللجنة عددًا من المواضيع المتعلقة بالتطورات النقدية والمالية في دول المجلس، وتقييم المبادرات الحالية والمستقبلية ضمن خطة العمل الخليجي المشترك للبنوك المركزية، وسبل تعزيز التعاون الدولي في القطاعين النقدي والمصرفي والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية، إضافة إلى مستجدات اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس.

واستعرضت اللجنة توصيات اللجان الفنية وفرق العمل المعنية بالإشراف والرقابة، ونظم المدفوعات، والأمن السيبراني، إلى جانب الجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تعزيز متانة ونزاهة واستقرار الأنظمة المالية في دول المجلس.

تأتي مشاركة دولة الإمارات، ممثلة بالمصرف المركزي، تأكيداً على التزامها الراسخ بدعم مسيرة التكامل الاقتصادي والنقدي المشترك بين دول مجلس التعاون، وتبادل الرؤى والخبرات لتعزيز استقرار ونمو القطاع المصرفي والمالي في المنطقة.