الإمارات تتوج بصدارة" بطولة آسيا القارية" للجوجيتسو في ختام منافساتها

أبوظبي في 6 سبتمبر /وام/ اختتمت اليوم منافسات بطولة آسيا القارية للجوجيتسو 2026، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في «مبادلة أرينا» بأبوظبي، بتنظيم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، ورعاية مجموعة «إيدج»، محققة نجاحاً تنظيمياً وفنياً لافتاً عزز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، وذلك بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة يمثلون 90 دولة.

وشهد اليوم الختامي منافسات فئتي الناشئين والشباب للبنين والبنات، إلى جانب منافسات المحترفين من حملة الأحزمة البنفسجية والبنية والسوداء، وسط مستويات فنية متقدمة ونزالات قوية أسدلت الستار على ثلاثة أيام من المنافسات التي اتسمت بالتنوع والندية والحضور الدولي الواسع.

حضر منافسات اليوم الختامي وتتويج الفائزين، سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة محمد حميد بن دلموج الظاهري، وسعادة يوسف البطران، عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعبدالله الوهيبي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الرياضية والأندية والأكاديميات المشاركة.

وتصدرت دولة الإمارات الترتيب العام للدول في ختام البطولة برصيد 568100 نقطة، متقدمة على البرازيل صاحبة المركز الثاني برصيد 153200 نقطة، والكويت الثالثة برصيد 107440 نقطة، فيما جاءت روسيا رابعة برصيد 76680 نقطة، والأردن خامسة برصيد 60720 نقطة.

وعلى مستوى الأكاديميات، تصدرت «كوماندو جروب» من دولة الإمارات الترتيب برصيد 128300 نقطة، تلاها نادي الجزيرة في المركز الثاني برصيد 77000 نقطة، فيما جاءت «أدما إنترناشيونال» في المركز الثالث برصيد 64880 نقطة.

وأكد سعادة يوسف البطران أن البطولة شهدت منافسات قوية ومستويات فنية متقدمة عكست التطور الكبير الذي تشهده رياضة الجوجيتسو واتساع قاعدة ممارسيها على المستوى الدولي.

وقال: «شهدنا على مدار البطولة منافسات قوية وتقارباً واضحاً في مستويات اللاعبين، خصوصاً في اليوم الختامي الذي جمع الناشئين والشباب والمحترفين، وهو ما منح النزالات مستوى عالياً من القوة والإثارة، في ظل مشاركة لاعبين وأكاديميات من مختلف دول العالم».

وأضاف أن المشاركة الدولية الواسعة تؤكد المكانة التي تتمتع بها أبوظبي على خريطة الجوجيتسو العالمية، مشيراً إلى أن مثل هذه البطولات توفر للاعبين، لا سيما الأجيال الصاعدة، فرصاً مهمة للاحتكاك واكتساب الخبرات وتطوير مستوياتهم الفنية في بيئة تنافسية متميزة.

وقال إن الاقبال الدولي الكبير على بطولة بهذا الحجم في أبوظبي يعد تجربة مهمة للاعبينا، ويمنحهم فرصة الاحتكاك بمستويات متنوعة واكتساب المزيد من الخبرة، ونأمل البناء على النتائج التي حققناها ومواصلة المشاركة في بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت البطولة مشاركة هيئة زايد لأصحاب الهمم، التي استعرضت مجموعة من المنتجات الرياضية والحرفية من صنع أصحاب الهمم، وذلك ضمن مبادرة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، لإبراز مهاراتهم وإبداعاتهم ودعم منتجاتهم.

وأُتيحت المنتجات للبيع في منصات خُصصت عند مداخل اللاعبين والجماهير والإعلاميين طوال منافسات البطولة، بما أسهم في التعريف بإبداعات أصحاب الهمم وإتاحة الفرصة أمام مختلف فئات الحضور لاقتناء منتجاتهم، في خطوة تعكس حرص الجانبين على تعزيز تمكين أصحاب الهمم وتوسيع حضورهم في الفعاليات الرياضية والمجتمعية

تأتي بطولة آسيا القارية ضمن سلسلة الفعاليات الدولية التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في مختلف القارات، بهدف توسيع قاعدة ممارسة اللعبة وتعزيز حضورها عالمياً، وإتاحة المزيد من الفرص أمام اللاعبين من مختلف الفئات والمستويات للتنافس وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية.

وتحظى البطولة برعاية مجموعة «إيدج»، في إطار دعمها لبرامج وفعاليات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، بما يسهم في تعزيز انتشار الرياضة ودعم اللاعبين وترسيخ حضور أبوظبي على خريطة الجوجيتسو العالمية.