البدواوي والبلوشي يخوضان "سباق الطريق" بمونديال الدراجات البارالمبية بأمريكا

هانتسفيل في 6 سبتمبر/ وام/ يستعد لاعبا منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية البارالمبية أحمد البدواوي فئة "إم سي 5" ، وعبدالله البلوشي فئة " إم سي 4" ، لخوض سباق الطريق الفردي غدا، ضمن مشاركة المنتخب ببطولة العالم للدراجات البارالمبية على الطريق.

وتختتم البطولة غدا بمدينة هانتسفيل في ولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة مجموعة من أبرز الدراجين المصنفين عالمياً.

وخاض لاعبا منتخب الإمارات منافسات سباق الفردي ضد الساعة أمس وحقق البلوشي المركز الرابع، والبدواوي المركز الثاني والعشرين، بعد منافسات قوية مع النخبة عالميا.

تشكل البطولة محطة مهمة ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية" آيتشي ناغويا 2026"، وتعزيز التصنيف الدولي وجمع النقاط، لدعم وجود الإمارات ضمن أفضل 8 دول آسيوية بحلول 31 ديسمبر 2026، والحصول على بطاقة تأهل مباشرة إلى دورة الألعاب البارالمبية "لوس أنجلوس 2028".