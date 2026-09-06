منتخب الإمارات للشباب بطلا لآسيوية الرجبي

تشينغداو- الصين في 6 سبتمبر/وام/ أحرز منتخب الإمارات للشباب تحت 18 عاما لقب بطولة آسيا للرجبي السباعي، التي أقيمت في مدينة تشينغداو الصينية، بعد فوزه اليوم على منتخب هونج كونج بنتيجة 26-0 في المباراة النهائية، ليحصد اللقب الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه.

وأظهر شباب الإمارات مستويات مميزة في البطولة بالفوز في الدور الأول ضمن المجموعة الثانية على منتخبات كازاخستان والصين تايبيه وأوزبكستان والصين صاحبة الأرض، ثم تابع تفوقه في الدور نصف النهائي بالفوز على منتخب ماليزيا بنتيجة 17-5، ليحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ويحسم اللقب أمام هونج كونج بنتيجة 26-0.

وأوضح اتحاد الرجبي أن اللقب الجديد إضافة نوعية لسجل منتخب الإمارات للشباب تحت 18 عاما في الرجبي السباعي، إثر تتويجه بلقب البطولة الآسيوية عامي 2023 و2024، كما حصد المركز الثاني عام 2022، ليؤكد حضوره القوي على الساحة الآسيوية واستمراره في المنافسة على الألقاب القارية.

وشهدت منافسات الرجبي السباعي للشابات تحت 18 عاما، فوز منتخب الإمارات بالمركز الخامس في الترتيب العام، بعدما سبق له التتويج باللقب الآسيوي ثلاث مرات متتالية أعوام 2021 و2022 و2023.

وأكد محمد سلطان الزعابي، أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، أن التتويج باللقب الآسيوي للمرة الثالثة ثمرة للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة الإماراتية من القيادة الرشيدة، والعمل المتواصل لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لتطوير اللعبة وصناعة أجيال جديدة قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات.

وأضاف أن هذا اللقب ليس نهاية الطريق، وإنما محطة جديدة في مسيرة التطوير، للمحافظة على حضور الإمارات في صدارة الرجبي الآسيوي، وبناء منتخبات قوية في جميع المراحل السنية، للمنافسة وحصد المزيد من الألقاب على المستويين القاري والدولي.