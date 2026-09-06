اتحاد الرماية يعتمد مشاركة 15 رامياً ورامية في الألعاب الآسيوية باليابان

دبي في 6 سبتمبر/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للرماية اعتماد مشاركة 15 رامياً ورامية في منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين، بمدينتي آيتشي وناغويا في اليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر الحالي حتى 4 أكتوبر المقبل.

وتضم القائمة الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم، ويحيى سهيل المهيري" رماية التراب"، ومحمد حسين، وسيف بن فطيس المنصوري "سكيت رجال"، وسالم محمد راشد اليماحي، وسلطان صالح محمد حسن "بندقية هوائية"، ومحمد كامل صالح، وأحمد عبدالله الأميري "مسدس هوائي".

كما تضم البعثة المشاركة فاطمة عبيد خلفان السويدي، وياسمين عبدالرحمن محمد تهلك، ومنى حسن الحوسني "بندقية هوائية سيدات"، ومهرة خليفة السويدي، وريم عبدالله الكتبي، وغاية سهيل عبدالله سهيل، "مسدس هوائي سيدات"، وسيترأسها مالك مصبح عبدالله الكتبي، عضو مجلس إدارة، بجانب الطاقمين الفني والإداري.

وأكد حسن بن هدية الشحي، أمين عام اتحاد الإمارات للرماية، أن الهدف من المشاركة بعدد 15 راميا ورماية في الآسياد باليابان هو الاستعداد لما بعد هذه الدورة، والاستفادة من هذه المشاركات في تعزيز خبرات جميع المشاركين، بطموحات كبيرة في الوصول إلى أولمبياد 2028، بدعم اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة.