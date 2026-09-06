أنطونيلي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا1 بعد سباق تاريخي

مونزا في 6 سبتمبر/ وام / حقق الإيطالي كيمي أنطونيلي، سائق فريق مرسيدس، فوزاً تاريخياً في جائزة إيطاليا الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم للفورمولا1، بعدما قدم اليوم أداءً استثنائياً على حلبة مونزا، محققاً انتصاراً مميزاً أمام جماهير بلاده.

وجاء فوز أنطونيلي بعد سباق حافل بالتحديات، بدأه من المركز التاسع عشر على شبكة الانطلاق، قبل أن يقدم واحدة من أبرز قياداته هذا الموسم، وينجح في التقدم تدريجياً بين منافسيه حتى الوصول إلى صدارة الترتيب في المراحل الأخيرة من السباق.

وشهدت اللفات الأخيرة مواجهة قوية بين سائقي مرسيدس، حيث تمكن أنطونيلي من تقليص الفارق مع زميله البريطاني جورج راسل، الذي تصدر جانباً كبيراً من مراحل السباق، قبل أن يحسم الإيطالي المركز الأول لصالحه، ليضيف فوزاً جديداً إلى رصيده هذا الموسم ويعزز صدارته لبطولة السائقين.

وحل جورج راسل في المركز الثاني، ليمنح فريق مرسيدس نتيجة مميزة بتحقيقه المركزين الأول والثاني، فيما أكمل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، منصة التتويج بحصوله على المركز الثالث.

وجاء البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، في المركز الرابع، يليه زميله الأسترالي أوسكار بياستري خامساً، بينما احتل البريطاني لويس هاميلتون سائق فيراري المركز السادس.

وشهد السباق توقفاً مؤقتاً في مراحله الأولى عقب حادث تعرض له سائق فيراري شارل لوكلير، ما أدى إلى رفع العلم الأحمر وإيقاف المنافسات لفترة قصيرة، قبل استئناف السباق بعد تأمين الحواجز واستكمال المنافسة.

ويعد انتصار أنطونيلي محطة بارزة في مسيرته الرياضية، إذ أصبح أول سائق إيطالي يحقق الفوز في سباق بلاده على حلبة مونزا منذ عقود، ليمنح الجماهير الإيطالية لحظة استثنائية في أحد أكثر السباقات شهرة ضمن روزنامة الفورمولا1.

كما عزز هذا الفوز موقع أنطونيلي في صدارة بطولة العالم للسائقين، بعدما رفع رصيده إلى سبعة انتصارات هذا الموسم، موسعاً الفارق مع أقرب منافسيه في الترتيب العام.