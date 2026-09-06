المكتب الإعلامي لحكومة عجمان يطلق حملة احتفائية بالذكرى الـ45 لتولي حميد بن راشد حكم الإمارة

عجمان في 6 سبتمبر/ وام / أطلق المكتب الإعلامي لحكومة عجمان بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط وعدد من الجهات الحكومية المحلية في الإمارة، حملة احتفائية بمناسبة الذكرى الـ 45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، والذي يصادف السادس من سبتمبر، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات والتصاميم التي امتدت إلى الشوارع والمباني والمرافق العامة.

ونفذ المكتب الإعلامي لحكومة عجمان عدداً من المبادرات البصرية والإعلامية بهذه المناسبة، شملت تصميماً احتفالياً على مبنى "GPG"، إلى جانب رسالة خُطّت على رمال شاطئ عجمان احتفاءً بـ45 عاماً من القيادة الملهمة لسموه.

كما شاركت غرفة عجمان في مظاهر الاحتفاء من خلال تصميم على واجهة مبناها حمل صورة صاحب السمو حاكم عجمان وهوية الذكرى الـ45.

وامتدت مظاهر الحملة إلى عدد من المرافق والجهات في الإمارة، حيث شملت تصاميم خاصة بالمناسبة على بوابات شرطة عجمان في الشوارع، فيما ارتدى لاعبو "البركان" قمصاناً تحمل صورة صاحب السمو حاكم عجمان خلال الإحماء قبل مواجهة النصر، احتفاءً بالذكرى الـ45 لتولي سموه مقاليد حكم الإمارة، في لفتة عكست ما تحمله المناسبة من مكانة واعتزاز لدى عجمان وأهلها.

كما نفذت دائرة البلدية والتخطيط ضمن الحملة 300 لوحة في شوارع الإمارة وتصميماً احتفائياً على مبنى الدائرة، وتصاميم خاصة بالمناسبة على 80 مركبة تابعة لها، إلى جانب مبادرات مجتمعية تضمنت توزيع ملصقات المناسبة على عدد من المقاهي وشتلات نخيل على المنازل وطرود غذائية بما أضفى على الاحتفاء بعداً مجتمعياً يشارك فيه أهل الإمارة ومرافقها.

وتعود هذه الذكرى إلى السادس من سبتمبر عام 1981، حين تولى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي مقاليد الحكم في الإمارة، خلفاً لوالده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيب الله ثراه.

وبهذا الامتداد، حضرت الذكرى في تفاصيل عجمان ومشهدها العام، في صورة تعبّر عن مكانتها في وجدان الإمارة وأهلها، وعن الوفاء لصاحب السمو حاكم عجمان في محطة تستحضر 45 عاماً من المسؤولية والعطاء والقرب من الناس.