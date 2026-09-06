"طرق دبي" تستغل ساعات الليل لتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل والتأهيل الدورية والوقائية

دبي في 6 سبتمبر/ وام / تستغل هيئة الطرق والمواصلات في دبي ساعات الليل، التي تشهد انخفاضا في الحركة المرورية، لتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل والتأهيل الدورية والوقائية والتصحيحية على شبكة الطرق ومرافق النقل، مستفيدة من هذه الفترة لإنجاز الأعمال التي قد تتطلب إغلاقات جزئية أو كلية للمسارات، بما يسهم في الحد من تأثيرها على مستخدمي الطريق والحفاظ على انسيابية التنقل وضمان جاهزية الطرق والمرافق مع بداية اليوم التالي.

وتعكس هذه الجهود مستوى الجاهزية العالية لأصول شبكة الطرق في الإمارة إذ أظهرت نتائج هيئة الطرق والمواصلات أن 95% من أصول شبكة الطرق في دبي مصنفة ضمن فئة "ممتاز"، في ظل منظومة متكاملة للتقييم الدوري والصيانة الوقائية والاستباقية، تهدف إلى الحفاظ على كفاءة الأصول واستدامتها.

وتنفذ الهيئة خلال ساعات الليل الأعمال التي تتطلب تقليل تأثيرها على مستخدمي الطريق، وتشمل صيانة الطرق الإسفلتية وإصلاح الأضرار الطارئة، وصيانة الأرصفة والإنترلوك والجسور والأنفاق وأنظمة تصريف مياه الأمطار، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة والإشارات المرورية واللوحات الإرشادية والحواجز المعدنية، فضلاً عن تنظيف الأصول ومعالجة الأضرار السطحية وتنفيذ التحسينات المرورية، مع الالتزام.

وأنجزت الهيئة، ضمن برامج الصيانة الوقائية للطرق خلال العام الحالي، وحتى أوائل يونيو 2026، أعمال صيانة وإعادة تأهيل لنحو 17 كيلومتراً من الطرق الإسفلتية، شملت 9 شوارع و6 مناطق في دبي، وتوزعت على طرق سريعة وشريانية وداخلية في مناطق صناعية وتجارية وسكنية، إلى جانب مسار للدراجات الهوائية.

وتنفذ الهيئة، ضمن خطط الصيانة الوقائية المعتمدة لعام 2026، أعمال صيانة وإعادة تأهيل للأرصفة على مساحة إجمالية تبلغ 90 ألف متر مربع في عدد من مناطق الإمارة، مقارنة بنحو 88 ألف متر مربع تمت صيانتها وإعادة تأهيلها خلال عام 2025.

وتعتمد الهيئة في تخطيط وتنفيذ الأعمال الليلية على منهجية مؤتمتة لتحليل بيانات الأصول، تستند إلى الأنظمة الذكية ونتائج التفتيش الميداني وبلاغات المتعاملين والبيانات المرورية والخطط الدورية للصيانة الوقائية، وتحدد أولويات التدخل وفق مستوى الخطورة وشدة الأضرار وحجم الحركة المرورية وتأثير الحالة على السلامة العامة وأهمية الطريق أو الأصل، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ورفع الكفاءة التشغيلية.

وتدعم التقنيات الذكية هذه المنظومة بتمكين الهيئة من متابعة حالة الأصول وتحليل البيانات واتخاذ القرارات التشغيلية بسرعة ودقة، فيما توظف أنظمة رقمية متقدمة لإدارة الأصول ومتابعة أوامر العمل، إلى جانب أجهزة المسح والفحص الحديثة والمعدات المتطورة، بما يسهم في رفع جودة التنفيذ وتقليل زمن إنجاز الأعمال وسرعة الاستجابة للحالات التي تتطلب تدخلاً.

وتعد الهيئة، قبل بدء الأعمال الليلية، خططاً مرورية متكاملة تتضمن التنسيق المسبق بشأن الإغلاقات والتحويلات المرورية، وتوفير وسائل السلامة المرورية وفق أفضل الممارسات، إلى جانب المتابعة الميدانية لسير الأعمال، فيما تلتزم فرق العمل بجداول زمنية دقيقة لإنجاز المهام وإعادة فتح الطرق قبل ساعات الذروة الصباحية، وتجري الفحوصات النهائية للتأكد من جاهزية المواقع وسلامتها.

وتتطلب الأعمال الليلية، خصوصاً في مواقع المشاريع وأعمال الصيانة، تنسيقا مستمرا بين مختلف قطاعات وإدارات الهيئة، إلى جانب التعاون مع الجهات الحكومية والخدمية وشركات المرافق، بهدف توحيد الجهود وتكامل الأعمال والحد من تداخل المشاريع، وضمان تنفيذها بكفاءة مع المحافظة على سلامة مستخدمي الطريق وانسيابية الحركة المرورية.

وواصلت الهيئة، خلال عام 2026، تنفيذ برامج الصيانة الوقائية والتصحيحية وفق الخطط المعتمدة، وأسهمت الأعمال الليلية في إنجاز عدد كبير من أعمال الصيانة والتحسينات المرورية بكفاءة، مع الحد من تأثيرها على مستخدمي الطريق، كما عززت جاهزية البنية التحتية ورفعت مستوى السلامة المرورية وحافظت على انسيابية الحركة، إلى جانب دعم مؤشرات الأداء المرتبطة بجودة الأصول واستدامتها.

وتواجه الأعمال الليلية تحديات تشغيلية، أبرزها تنسيق الأعمال مع المشاريع الجارية والجهات الخدمية المختلفة، وإدارة الإغلاقات والتحويلات المرورية بما يضمن الحد الأدنى من التأثير على مستخدمي الطريق، فضلا عن التعامل مع البلاغات والحالات الطارئة والظروف الجوية غير المتوقعة، وتتعامل الهيئة معها من خلال التخطيط الاستباقي والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وتوظيف الأنظمة والتقنيات الذكية لمتابعة سير الأعمال، إلى جانب تطبيق معايير السلامة وإدارة المخاطر.

وتحول الهيئة ساعات الليل، في المحصلة، من فترة انخفاض في الحركة المرورية إلى نافذة تشغيلية لتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بأقل تأثير ممكن على مستخدمي الطريق، إذ تعمل فرقها على معالجة الأضرار وصيانة الأصول وتنفيذ التحسينات ومراجعة جاهزية المواقع، لتعود الطرق والمرافق إلى الخدمة مع بداية يوم جديد وفق متطلبات السلامة والكفاءة والانسيابية.