أرسنال يهزم تشيلسي وإيفرتون يتعادل من يونايتد في الدوري الانجليزي

لندن في 6 سبتمبر/ وام / واصل أرسنال انطلاقته المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على تشيلسي 2-1 اليوم على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وتقدم تشيلسي مبكراً، قبل أن يقلب أرسنال النتيجة بهدفين، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط متقاسماً الصدارة مع مانشستر سيتي بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 6 نقاط.

وفي مباراة أخرى أقيمت على ملعب هيل ديكنسون، فرض إيفرتون التعادل 2-2 على مانشستر يونايتد بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، بينما أصبح رصيد مانشستر يونايتد 4 نقاط.