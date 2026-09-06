حمزة شيماييف يحصد لقب "المصارعة الحرة" في موسكو

موسكو في 6 سبتمبر/ وام / تفوق البطل حمزة شيماييف ممثل الإمارات، على الأمريكي تايرون وودلي، بطل وزن الوسط السابق في "يو إف سي"، بعدما حسم نزال المصارعة الحرة في المواجهة الرئيسية في بطولة "ريل أمريكان فري استايل"، بالتثبيت خلال دقيقة و34 ثانية فقط.

وأقيمت البطولة في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم المصارعة والرياضات القتالية في العالم.

وشهدت بقية منافسات البطولة مواجهات قوية بين عدد من أبطال العالم والأولمبياد، حيث تغلب الروسي عبدالرشيد سادولاييف، البطل الأولمبي مرتين، على الأمريكي زاك براوناغل بنتيجة 8-6.

ونجح الأمريكي كايل سنايدر في الدفاع عن لقبه بفوزه على أحمد تاج الدينوف بنتيجة 11-5، فيما حافظ كايل دايك على لقبه بعد انتصاره على كاديك بنتيجة 7-6.

وحقق الأمريكي جوردان بوروز الفوز على ماجوميد قربان علييف بنتيجة 10-0 بالتفوق الفني، وهي النتيجة ذاتها التي حققتها كينيدي بليدز أمام فوسالا بارفيانوفيتش.

كما تغلب بو نيكل على شيرفاني مرادوف بنتيجة 11-8، وجيسون نولف على إسماعيل خانييف بمعايير الترجيح بعد تعادلهما 5-5.

وفاز شرف الدين "شارا بوليت" ماجوميدوف على نيمان غرايسي بنتيجة 11-3، ويوسف رايسوف على ماريف بيراييف بنتيجة 12-2 بالتفوق الفني، وبويا رحماني على أناتولي ماليخين بنتيجة 10-3، وزاهد فالنسيا على إبراهيم قاديف بنتيجة 9-5، وفيتو أروجاو على البطل الأولمبي سوسلان رامونوف 13-2 بالتفوق الفني.