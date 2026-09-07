سفير الإمارات يلتقي رئيس الكونجرس الكولومبي

بوغوتا في 7 سبتمبر/ وام/ التقى سعادة محمد عبدالله الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، بمعالي هونوريو هنريكيز، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كولومبيا، في مقر الكونجرس، حيث جرى بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا، وسبل تعزيزها ودفعها إلى آفاق جديدة، بالتزامن مع احتفال البلدين هذا العام بمرور خمسين عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث أشار سعادة السفير إلى النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري، مؤكداً أهمية مواصلة تنويع التجارة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.

كما ناقش الجانبان استكمال إجراءات المصادقة على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين، وأكد سعادة السفير على أهمية تسريع إجراءات المصادقة عليها، لما تمثله من إطار قانوني داعم لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جانبه، أكد معالي رئيس الكونجرس أهمية هذه الاتفاقيات، مشيراً إلى أنه سيعمل على متابعة وضعها والإجراءات التشريعية المرتبطة بها داخل الكونجرس.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات والكونجرس الكولومبي، حيث أكد سعادة السفير أهمية إعادة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، ولجان الصداقة البرلمانية الإماراتية الكولومبية، بما يسهم في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان تطلعهما إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون البرلماني والاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة لدولة الإمارات وجمهورية كولومبيا.