"مِراس" ترسي عقداً لأعمال بناء "سيتي ووك كريستلين" بـ 590 مليون درهم

دبي في 7 سبتمبر/ وام/ أعلنت "مِراس"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقداً رئيسياً لأعمال البناء بقيمة تتجاوز 590 مليون درهم على شركة "بارك واي العالمية للمقاولات"، لتنفيذ 394 شقة موزعة على أربعة مبانٍ سكنية في إطار المرحلة 3 من مشروع "سيتي ووك كريستلين".

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم ، فقد بدأت أعمال البناء بالفعل، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول الربع الثالث من عام 2028.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ"دبي القابضة للعقارات"، إن التوسع المستمر لمشروع "كريستلين" يعكس الطلب المتواصل على أسلوب الحياة الحضرية القائمة على التصميم المتميز في قلب دبي، وتمثل ترسية عقد البناء الرئيسي هذا خطوة متقدمة في تنفيذ المرحلة التالية.