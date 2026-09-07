جناح المرأة في إكسبو دبي يطلق منصة "سَما" لدعم النساء في سوق العمل

دبي في 7 سبتمبر/ وام/ أعلن جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي، عن إطلاق منصة "سما" التفاعلية الجديدة والمخصصة لتمكين المرأة في مختلف المراحل المهنية، وتقديم فرص نوعية لتطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل، بما يعزز الجهود المبذولة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في العمل.

توفر المنصة منظومة تمكينية شاملة على مدار العام، واستُوحى اسمها من معاني الطموح والانفتاح والنمو، وتنفذ بالشراكة مع مصرف "اتش إس بي سي" الذي يقدم التمويل ويساهم في ربط البرامج التدريبية بالمتطلبات الفعلية لسوق العمل، وبدعم من مؤسسة مدينة إكسبو دبي.

ويأتي إطلاقها بالتزامن مع بدء النسخة الثانية من برنامج "العودة إلى العمل" الذي يهدف لربط النساء الراغبات في استئناف مسيرتهنّ المهنية مع سوق العمل، والذي شهد إقبالاً ونجاحاً كبيرين في نسخته الأولى.

وقالت مها غورتون، رئيس جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي، إن النسخة الأولى لبرنامج "العودة إلى العمل" أكّدت وجود عددٍ كبير من الكفاءات النسائية التي تتمتع بالخبرة والمؤهلات والراغبة بالعودة إلى سوق العمل، كما سلطت الضوء على التحديات التي تواجههن.

وأوضحت أن منصة "سما" ستعمل على تقديم حلول مستدامة ومؤثرة، مستفيدة من زخم البرنامج لتوسيع نطاق أثره بتوفير التدريب المباشر وبيئة مجتمعية وفرص تواصل فعالة لدعم المرأة وتعزيز التكافؤ بين الجنسين.

وإلى جانب استمرار أعمال برنامج "العودة إلى العمل"، تضم منصة "سَما" عدداً من المبادرات الإستراتيجية منها جلسات سَما للمهارات والتي تنطلق في أوائل عام 2027 كبرامج مجانية بالكامل للتعلم والتطوير، تشمل ورشاً عملية وجلسات تدريبية متخصصة ومصادر تعليمية تغطي مجالات إعداد السيرة الذاتية والمقابلات، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات بيئة العمل، والكتب المالية.

وتضم المنصة ملتقى سَما المخصص لأصحاب الشواغر الوظيفية ورواد الأعمال، وهو تجمع سنوي يهدف إلى تحديد الفجوات في المهارات لدى الكوادر المهنية، وتوجيه البرامج التدريبية وفق احتياجات أصحاب العمل، إضافة إلى بناء مسارات إحالة هيكلية ينظمها جناح المرأة بين المؤسسات والراغبات باستئناف مسيرتهن المهنية، بالإضافة إلى هذه المبادرات، ستتيح بوابة رقمية مخصصة للمشاركات في برنامج سما مواصلة التعلم بوتيرتهن الخاصة، مع إمكانية الوصول إليها على مدار الساعة.

وسيواصل بنك "اتش اس بي سي" الذي ساهم دعمه في نجاح برنامج العودة إلى العمل، دعم "سما" بتسهيل إجراء المقابلات التجريبية، وورش التواصل، مع مشاركة القيادة العليا بشكل مباشر في المعالم الرئيسية للبرنامج.

وقال ديفيد راموس، رئيس قطاع العمل الإنساني والخيري، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى مجموعة بنك "اتش اس بي سي"، إنه عبر المبادرات التي تعزز التكافؤ بين الجنسين وتعزز تمكين المرأة ومسيرتها المهنية، يتجسد التزام البنك ببناء مستقبل أكثر شمولاً، وبما يبرز حجم الخبرات والإمكانات المتاحة، وتشكّل مبادرات على غرار "سما" محركاً رئيسياً في تمكين النساء وصقل مهاراتهن وبناء مسارات مهنية واعدة ومستدامة.

ويأتي إطلاق منصة "سَما" في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه برنامج "العودة إلى العمل"، والذي انطلق بتنفيذ من "شركات تُحدث التغيير" (C3) والذي نجح في إيصال نحو ثلث المشاركات إلى وظائف جوهرية في سوق العمل، ودعم 10% من المشاركات في بناء مسيرتهنّ المهنية في عالم ريادة الأعمال والأعمال المستقلة، حيث شغلت المشاركات مجالات متنوعة بين الشؤون المالية وإدارة العمليات والإنتاج.

وتجسد منصة "سَما" رؤية جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي التي تتمحور حول بناء مستقبل مزدهر ومستدام بدءاً من المشاركة الفاعلة للمرأة، ورسم خارطة طريق بعيدة الأمد لتوسيع نطاق الأثر في جميع أنحاء دولة الإمارات والمنطقة.

وللراغبات في تسجيل اهتمامهنّ في منصة "سما" يرجى التسجيل عبر الرابط ، وباب التسجيل في برنامج "العودة إلى العمل" مفتوح اعتباراً من 7-27 سبتمبر الجاري وهو متاح أيضاً في صفحة منصة "سما".